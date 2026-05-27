Cantieri e grandi opere in Liguria, riunione operativa al Mit con Autostrade e Regione

Liguria. Si svolta al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una riunione operativa per fare il punto sui principali dossier infrastrutturali della Liguria, a partire dalla progressiva rimozione dei cantieri estivi lungo la rete autostradale ligure, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per cittadini, turisti e operatori economici durante il periodo di maggiore traffico.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre affrontato il tema del tunnel della Val Fontanabuona, opera strategica per il territorio ligure, rispetto alla quale è stato confermato l’avanzamento del percorso tecnico e amministrativo previsto. Al centro del confronto anche il progetto del tunnel subportuale di Genova, infrastruttura ritenuta fondamentale per migliorare la viabilità cittadina e il collegamento con il sistema portuale, oltre alla questione dei ristori per il comparto dell’autotrasporto ligure, impattato negli ultimi anni dai cantieri sulla rete viaria regionale ordinaria e autostradale, interessata quest’ultima da un importante piano di ammodernamento.

Alla riunione hanno partecipato il viceministro Edoardo Rixi, l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Arrigo Giana, l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, il sub commissario Carlo De Simone e, in collegamento, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

L’incontro ha consentito di coordinare le prossime azioni operative tra Governo, Regione e concessionari, confermando la volontà condivisa di accelerare gli interventi e garantire una gestione più efficiente della mobilità ligure.