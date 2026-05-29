Cantiere del San Paolo, “mancato rispetto dei riposi e uso eccessivo dello straordinario”: la Uiltrasporti proclama lo stato di agitazione

Savona. La Uiltrasporti Savona dichiara l’apertura dello stato di agitazione sul cantiere del San Paolo di Savona a partire da domani, sabato 30 maggio. Lo ha comunicato il sindacato con una lettera inviata a Coop Service e alla direzione di Asl2 Savona.

“E’ previsto il blocco di ogni forma di lavoro straordinario supplementare o ogni tipo di flessibilità oraria. Questa decisione da pate della rsa e segreteria Uilt Savona – spiega il sindacato – arriva dopo aver avuto vari incontri con l’azienda senza ricevere nessuna risposta in merito alle problematiche legate a carichi di lavoro eccessivi, distribuzione dei turni tra lavoratori che non rispettano una giusta e corretta rotazione, il mancato rispetto delle 11 ore di riposo tra un turno e l’altro creando problemi di sicureza, un eccessivo uso di straordinario o lavoro supplementare sia sui lavoratori a tempo indeterminato che a tempo determinato i quali in entrambi i casi hanno nella stragrande maggioranza contratti part-time”.

Le richieste sono “il rispetto delle normative sulla sicurezza, di ridurre al minimo indispensabile l’uso del lavoro supplementare o straordinario dando così l’opportunità ai lavoratori e lavoratrici a partire dai tempi indeterminati di avere dei contratti full-time come riteniamo debba essere per dar loro una maggiore garanzia per il futuro lavorativo e non solo”. Inoltre, “si chiede il rispetto dei contratti di lavoro firmati dalle parti al momento dell’assunzione in tutti i suoi aspetti”.