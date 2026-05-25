Canottaggio: Paola Malinconico e Giulio Boatini si laureano campioni liguri

Genova. Ai Campionati Regionali di Canottaggio 2026, disputati domenica 24 maggio nel bacino remiero di Genova Pra’, gli atleti della Lega Navale di Savona hanno raccolto un eccellente bottino conquistando, in due, una medaglia d’oro ed una di argento.

Sul gradino più alto del podio è salita la coppia composta da Giulio Boatini e Paola Maria Malinconico che, nella specialità del doppio misto metri 2000, hanno dominato la gara sin dalle prime battute infliggendo significativi distacchi agli avversari: secondo il Rowing Club Genovese a 16 secondi, terzo lo Speranza Prà a 22 secondi e quarta la Can. Voltri a un minuto e sette secondi. Vittoria netta quindi che ha insignito l’equipaggio savonese del titolo di Campioni Liguri 2026, in crescita rispetto alla medaglia d’argento con cui avevano sfiorato il titolo nel 2024, da Under 17.

I due portacolori savonesi hanno corso anche nella specialità del singolo Under 19 metri 2000. Nella sua gara, Paola Maria Malinconico (campionessa regionale uscente) ha conquistato una brillante medaglia d’argento, staccata di solo un secondo e venti dall’atleta della Lega Navale di Sestri Ponente ma distanziando di sei secondi l’atleta del G.S. Speranza Pra’ e di oltre un minuto e trenta quella della Can. Voltri.

Giulio Boatini nella sua categoria ha conquistato un eccellente quarto posto considerando l’alto livello dei partecipanti.

Con questa regata si è concluso il calendario agonistico regionale 2026 di tre competizioni, che gli atleti savonesi hanno sempre onorato con eccellenti risultati, rappresentati da due medaglie d’oro, sei d’argento e cinque di bronzo.

L’attività agonistica continua comunque in campo nazionale con le regate della specialità del Beach Sprint Rowing: primo appuntamento dal 5 al 7 giugno a Marina di Castagneto (Livorno) per l’ultima tappa del Trofeo Nazionale “Lido Filippi”.

Grande soddisfazione manifestata dai tecnici Franco Badino e Federica Perata che riescono a far crescere i propri atleti nonostante molte difficoltà causate dal maltempo che a volte impedisce gli allenamenti in mare.

Giulio Boatini e Paola Malinconico