Candia Canavese: due ori ed un bronzo per i giovani della Sabazia

Candia Canavese. Sabato 23 e domenica 24 maggio si è svolta la prima prova del circuito di Canoagiovani, dove, sul lago di Candia Canavese, si sono sfidati giovani provenienti da tutto il nord Italia. La Canottieri Sabazia ha schierato una squadra composta da sei atleti: Federico Rebagliati, Rocco Recce, Raffaello Brichese, Gabriele Cerruti, Livio Vaccari e Beatrice Bosca.

Tornano a casa con una medaglia d’oro Rocco Recce e Gabriele Cerruti conquistando il 1° posto nel K2 5.20 200m Allievi B Maschile e con un bronzo Rocco Recce, Livio Vaccari e Raffaello Brichese per il loro 3° posto nella Staffetta Allievi B Maschile. Menzione d’onore anche per Gabriele Cerruti e Livio Vaccari arrivati entrambi quarti nella barca singola di categoria.

A questi giovani atleti si aggiunge Paolo Miragliotta, atleta della categoria master che ha conquistato l’oro nel K1 di categoria. La categoria Master è quella che raccoglie i veterani della canoa che per passione continuano ad allenarsi e a gareggiare.

“Una grande esperienza per i nostri giovani, che tornano dalla trasferta più uniti di prima e decisi a tornare in acqua per migliorarsi” commenta Emanuel Cabib, allenatore della squadra Canoagiovani.