Campionato regionale ligure di vela paralimpica, si è svolta con successo la tappa savonese

Savona. Le due belle giornate di sole e vento del 16 e 17 maggio hanno consentito di completare tutte le sei prove in programma nella quarta tappa del Campionato regionale di vela paralimpica della classe Hansa 303, promosso dal CIP con il patrocinio della Regione Liguria.

La tappa, supportata dai Lions Club Albissola Marina – Albisola Superiore Alba Docilia, era anche valida come Campionato Zonale della Classe che ha registrato la conquista del titolo in singolo da parte di Luca Prister, della LNI Chiavari–Lavagna, e del titolo in doppio da parte dell’equipaggio portacolori della LNI Varazze costituito da Marco Poggi e Marcello Brioschi.

Come ha evidenziato Umberto Verna, Presidente LNI Chiavari e coordinatore del Campionato Regionale, quest’ultimo è organizzato dai circoli ma promosso dal CIP attraverso la neonata Commissione Nautica istituzionalizzata dalla nuova presidenza Della Gatta che si pone l’obbiettivo di censire le associazioni liguri che offrono attività paralimpica legate agli sport del mare (vela ma anche canoa, canottaggio, nuoto in acque libere, apnea, eccetera) e di monitorare o stimolare le attività per farle conoscere alle persone con disabilità e alle istituzioni.

Significativa la presenza dell’equipaggio di Arona, ospiti da fuori regione nello spirito inclusivo dell’evento.

A differenza delle altre tappe, con le regate dei singoli al sabato e quelli dei doppi alla domenica per favorire una maggiore partecipazione, nel Campionato Zonale le due categorie hanno regato insieme per assegnare i titoli sulla base più significativa costituita da una serie di sei prove.

La prima prova del sabato, partita alle ore 13, si è svolta con tramontana inizialmente piuttosto tesa ma poi calata. Per le successive due prove è stato necessario rovesciare il percorso di quasi 180 gradi perché il vento è girato da Sud rinforzando a 14 nodi. Con il vento a Forza 4 si sono alzate onde ripide sormontate da creste bianche, all’impatto con le quali le barche venivano investite da secchiate d’acqua da affrontare con le mute, o come minimo con le cerate, e due equipaggi savonesi ed uno genovese che ne erano privi hanno preferito ritirarsi mentre la savonese Letizia Di Vita si è dovuta ritirare a propria volta per una avaria al circuito della randa.

La domenica mattina, invece, brezza da levante abbastanza divertente nelle prime due regate e decisamente in calo nella terza prova, che infatti è stata ridotta a un giro e mezzo dei due giri previsti dal percorso a bastone.

Fra le 4 barche in singolo, successo a punteggio pieno di Luca Prister della LNI Chiavari–Lavagna con un filotto di sei vittorie. Secondo gradino del podio per Maria Letizia Di Vita, a 14 punti (2–dnc–dnc-2-2-3) e terza posizione per Piero Luigi Maresca, a 16 punti (3-dnc–dnc-3-3-2), entrambe della LNI Savona. Segue Marco Garibaldi, della LNI Chiavari-Lavagna, a 24 punti.

Fra le 7 barche in doppio, notevole il tabellino di marcia dell’equipaggio composto da Marco Poggi e Marcello Brioschi, della LNI Varazze a 6 punti (1-1-2-2-1-1). Secondo posto per Eleonora Ferroni ed Umberto Verna, della LNI Chiavari, a 12 punti (2-3-1-3-3-4). In terza posizione Stefano Gatto con Giacomo Gini, della LNI Genova Sestri Ponente, a 13 punti (5-2-3-1-4-3). Seguono Rossana Lertora con Antonio Puppo, su una barca della LNI Genova Sestri, a 19 punti (3-dnc-dnc-4-2-2), Antonella Rizzuto e Daniele Gualchi, della LNI Arona, a 22 punti (4-4-4-6-5-5), Furio Nalbi e Carlo Donisi, della LNI Savona, a 32 punti (7-dnc-dnc-5-6-6) ed il veterano Enrico Carrea con Paolo Sala della LNI Genova Sestri, a 36 punti (6-dnc-dnc-7-ocs-7).

Piacevoli i momenti conviviali ed efficiente l’organizzazione in mare e a terra della LNI Savona.

La quinta tappa, che concluderà il Campionato regionale, è in programma a La Spezia in settembre.