Camminata Panoramica, premiati i vincitori del concorso studentesco per la realizzazione del logo

Savona. Mercoledì 27 maggio si è svolta presso il Convento dei Frati Cappuccini di Savona la premiazione del 18° concorso studentesco bandito dalla Polisportiva San Francesco Asd per la realizzazione del logo che comparirà sulle magliette che verranno date agli iscritti della 36ª Camminata Panoramica – 33° Memorial Nicola Gambetta che si svolgerà domenica 31 maggio.

Al concorso potevano partecipare studenti di scuole e istituti della nostra provincia ed i vincitori delle varie categorie sono stati premiati con una targa in ceramica con riprodotto il proprio disegno mentre ad ognuno dei partecipanti è stato consegnato un attestato.

Per la categoria riservata alle Scuole Primarie ha vinto il primo premio il disegno realizzato da Christian Cavallieri della Classe 4B delle Elementari Callandrone di Savona.

Per la categoria riservata agli Istituti Secondari di Primo Grado ha vinto il primo premio il disegno di Alessia Franceschi della classe 1 A delle media M.G. Rossello di Savona.

Per la categoria riservata agli Istituti Superiori ha vinto un premio il disegno di Ginevra Pansolin ed ha vinto il primo premio il disegno di Zoe Ferrando entrambe della classe 4 R del Liceo Artistico Arturo Martini di Savona.

Il disegno di Zoe Ferrando è risultato anche il vincitore del Primo Premio assoluto e quindi il logo da lei realizzato è quello che è stato stampato sulle magliette che verranno date agli iscritti della 36ª Camminata Panoramica – 33° Memorial Nicola Gambetta che si svolgerà domenica 31 maggio con partenza alle ore 9.30 dal parco del Convento Cappuccini di Savona.

La manifestazione, organizzata con il patrocinio della Provincia e del Comune di Savona e con il contributo della Fondazione De mari, è ormai diventata un appuntamento tradizionale per tutti i podisti liguri e anche per tutti i savonesi che vogliano trascorrere una giornata diversa facendo una passeggiata nel verde delle colline savonesi e contemporaneamente aiutare l’Associazione Savonese Contro Le Leucemie, a cui andrà il ricavato della manifestazione.

Le immagini della premiazione