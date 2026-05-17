Calcio dilettanti: verdetti e risultati del weekend

Poule Scudetto Serie D

Un Vado incerottato – con l’attaccante Alfiero schierato centrale di difesa – batte 3 a 0 la Folgore Caratese (la cronaca) dopo il pareggio 3 a 3 di domenica scorsa sul campo del Treviso. I rossoblù vincono il girone. In semifinale, il Vado sfiderà una tra Barletta, Desenzano e Scafatese. Il sorteggio avverrà domani.

Playoff Serie D Girone A

Il Ligorna batte 5 a 3 il Varese e vince i playoff. I genovesi coronano la splendida stagione disputata con una vittoria di prestigio ma che difficilmente consentirà di salire di categoria.

Playoff Promozione

Il Savona vince 4-0 in trasferta contro la Praese la finale del Girone A (la cronaca). Nel Girone B, il Vallescrivia supera tra le mura amiche l’Angelo Baiardo per 1 a 0. La finale regionale sarà domenica prossima su campo neutro.

Playout Promozione

Il Little Club James è salvo. I rossoblù battono 1-0 la Superba che aveva vinto con il medesimo punteggio la gara di andata. Decisivo il miglior piazzamento al termine delle regular season. Nel Girone B, si salva il Levanto. Dopo il 3-3 dell’andata, è arrivato un successo per 3 a 1 ai danni dalla Tarros Sarzanese, che l’anno prossimo giocherà in Prima Categoria.

Prima Categoria Playoff

Pareggio 1 a 1 tra Rabona e Multedo. La Rabona passa il turno dopo i supplementari per il miglior piazzamento nella classifica in campionato. Sfiderà in finale la Campese.

Prima Categoria Playout

Nel Girone A, pareggio nella gara di andata tra Cisano e Borghetto. Match terminato 0 a 0 (la cronaca). Con un altro pareggio al ritorno, si salverebbe il Borghetto per il miglior posizionamento in classifica. Nel “B”, la Dinamo Apparizione batte 0-2 lo Sciarbo&Cogo conquistando la salvezza. Lo Sciarbo&Cogo giocherà quindi i playout, andata e ritorno, contro i “vicini di casa” della Virtus Don Bosco.

Seconda Categoria

Nel girone delle squadre che hanno perso la finale playoff del girone, il Sassello batte 1-0 il Recreativo.