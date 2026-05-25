Calcio dilettanti: il Celle Varazze pensa a Corradi, per la Cairese c’è Buttu in pole

Come già rivelato, il Celle Varazze potrebbe prepararsi a salutare mister Riccardo Boschetto. Per il tecnico piemontese si prospetta un’esperienza nello storico Casale. Il sodalizio varazzino, intanto, sta ultimando la fase organizzativa per poi concentrarsi sulla parte tecnica. Ma c’è già un rumor che potrebbe diventare concreto nelle prossime settimane: al club piace molto mister Alberto Corradi, che aveva attirato le attenzioni anche di Cairese e Carcarese. Per l’ex Arenzano, in passato anche vice di Ivan Juric al Genoa, sarebbe la prima esperienza da primo allenatore in Serie D.

In Eccellenza continuano le riflessioni in casa Cairese per la nuova guida tecnica. Al momento in pole ci sarebbe Pietro Buttu, seguito poi da Alberto Merlo. Sarebbe una scelta forte per entrambe le parti: lato club per dare un forte segnale alle altre squadre post retrocessione, lato Buttu per voltare subito pagina dopo la difficile annata di Tortona e mettersi nuovamente a lavorare in una piazza importante del calcio ligure. Tuttavia, non c’è ancora nulla di ufficiale.

Sempre nel massimo campionato regionale, però in quel di Carcare, Davide Brignoli e Luca Carosio sono due profili che piacciono parecchio alla Carcarese. Tra gli allenatori liberi in questo momento ci sarebbe anche Enrico Valmati, che ha da poco concluso il suo percorso alla Sestrese. Il club non ha ancora sciolto le riserve e si prenderà il suo tempo per arrivare alla decisione finale.

In Prima Categoria, invece, manca solo l’ufficialità per l’approdo di Roberto Ricotta all’Albingaunia. L’ex Cisano sarà il direttore sportivo bianconero insieme a Filippo Licata. Nei prossimi giorni arriverà l’annuncio da parte del club. Mentre nel futuro del Quiliano&Valleggia potrebbe esserci Federico Dorigo. L’ex tecnico della Sportornese, negli ultimi anni alla Juniores Nazionale della Cairese e nel settore giovanile del Pietra Ligure, è tra i nomi in pole per la panchina biancorossoviola.