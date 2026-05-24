Calcio dilettanti: i risultati LIVE delle gare del weekend

Poule Scudetto Serie D

H 16:00. Barletta – Vado (aggiornamenti qui)

Semifinale di andata dal sapore particolare per mister Sesia, che aveva guidato i pugliesi in Serie C nella stagione 2012/20215.

1^ turno Playoff d’Eccellenza

H 16:00. Nuova Pordenone – Fezzanese (aggiornamenti qui)

Gara di andata per gli spezzini. Match di particolare interesse per il Savona. Solo se la Fezzanese vincerà i playoff, superando quindi primo e secondo turno, gli Striscioni avranno la certezza di salire di categoria vincendo questa sera (inizio ore 18) contro il Vallescrivia.

Finalissima Playoff Promozione

H 18:00. Savona – Vallescrivia (diretta live su IVG)

Come dice giustamente il riconfermato mister Sarpero, il Savona deve vincere perché rappresenta una città intera e un pubblico che è ancora molto nutrito nonostante i bassifondi. La squadra deve dimostrare di meritare l’Eccellenza sul campo. Se poi non scatteranno i meccanismi ripescaggi, ci sarà poco da rimproverarsi/rammaricarsi ma si avrà la consapevolezza di poter ambire con ancora più forza l’anno prossimo al massimo campionato regionale.

Prima Categoria “A”, ritorno Playout

H 16:30. Borghetto – Cisano (diretta live su IVG)

Lo 0 a 0 dell’andata e il miglior posizionamento al termine della regular season fanno sì che un pareggio basterebbe al Borghetto per mantenere la categoria condannando alla retrocessione la squadra di mister Rossano Porcella.

Prima Categoria “B”, andata Playout

Dinamo Apparizione 2-1 Virtus Don Bosco (finita)

La squadra di mister Gianfranco Pusceddu parte in svantaggio in questa doppia sfida in cui i genovesi potranno far valere il miglior posizionamento nella categoria regolare.