Cairo, la Filippa ottiene la certificazione ISO 45001: “Tutelare salute e sicurezza è una scelta strategica”

Cairo M. Un nuovo importante traguardo è stato conseguito da La Filippa nel suo percorso di sostenibilità, a conferma di come il valore delle persone sia un costante obiettivo identitario e di crescita: con l’avvenuto conseguimento della certificazione ISO 45001, lo standard internazionale per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, si attesta l’adozione di un sistema rigoroso volto a promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre. La sicurezza operativa è considerata un prerequisito fondamentale dell’efficienza industriale.

“Questa certificazione non è un punto di arrivo, ma la formalizzazione di un impegno che fa parte del nostro DNA aziendale”, ha dichiarato l’ingegner Federico Poli, amministratore delegato de La Filippa. “Mettere al centro la salute e la sicurezza significa onorare il patto di fiducia che ci lega ai nostri dipendenti e alle loro famiglie. In un settore complesso come il nostro, la coerenza tra ciò che diciamo e ciò che facciamo si misura anche attraverso questi rigorosi standard, che garantiscono trasparenza e affidabilità a tutti i nostri interlocutori”.

L’ottenimento della ISO 45001 si inserisce nella strategia di sviluppo e gestione de La Filippa recentemente avvalorata dall’ingresso della società nel gruppo Séché Environnement, la multinazionale francese che da 40 anni guida la transizione ecologica con un approccio familiare e industriale e che al pari de La Filippa considera la tutela del capitale umano e la sicurezza dei siti produttivi come valori non negoziabili e condivisi a livello globale.

Con questa nuova certificazione, che si aggiunge a quelle già in possesso dell’azienda in ambito ambientale, La Filippa rafforza il suo modello di “discarica di nuova generazione al servizio dell’economia circolare”, un modello dove la tecnologia e l’innovazione sono costantemente supportate da una gestione responsabile e consapevole, orientata alla creazione di valore condiviso e alla tutela del territorio.

Forte delle proprie radici e della propria identità, La Filippa continua a guardare al futuro con la consapevolezza che la leadership nel mercato della Green Economy si costruisce garantendo, ogni giorno, il massimo livello di protezione per chi contribuisce a rendere possibile lo sviluppo dell’economia circolare e la transizione ecologica.