Cairese, è fatta: Pietro Buttu è il nuovo allenatore

Cairo Montenotte. L’accordo tra le parti era stato raggiunto e mancava solo il sigillo dell’ufficialità. Eccolo arrivato pochi istanti fa: la Cairese ha scelto il nuovo allenatore, mister Pietro Buttu. Il tecnico ingauno guiderà i gialloblù in una stagione dove la voglia di riscatto dalla retrocessione dalla Serie D potrà essere uno sprono particolarmente importante per disputare un campionato di prim’ordine.

Il comunicato

L’A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare che Pietro Buttu è il nuovo allenatore della Prima Squadra.

Mister Buttu è un tecnico di grande esperienza e profonda conoscenza della categoria.

La società dà il benvenuto a Pietro e gli augura buon lavoro, con l’auspicio di raggiungere insieme importanti traguardi.