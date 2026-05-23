Cade dalla bici, chiama il 112 ma va in ospedale in autonomia senza avvisare. Il Soccorso Alpino: “Necessario sempre avvertire”

Finale Ligure. Un biker cade dalla bici e chiama i soccorsi, ma quando i soccorritori arrivano non c’è più nessuno: il richiedente aveva raggiunto il pronto soccorso in autonomia, senza avvisare. E’ successo questo pomeriggio alle Manie.

“Accade anche questo – commentano dal Soccorso Alpino -, purtroppo, nella vita di tutti i giorni dei soccorritori in ambiente impervio”.

Oggi pomeriggio i soccorsi erano scattati per un biker infortunatosi dopo la caduta (sospetta frattura di un arto). Soccorso alpino e speleologico Liguria e Vigili del fuoco sono partiti appena ricevuta la segnalazione dal 118, ma una volta arrivati alle Manie, nella zona dove doveva esserci il biker, non c’era nessuno.

In quel punto, tra l’altro, il telefono non prendeva. I soccorritori, dunque, si sono dovuti spostare. Una volta recuperato il segnale telefonico hanno contattato il richiedente che ha risposto dicendo che in autonomia aveva raggiunto il pronto soccorso. Ma non aveva avvisato nessuno. Ai soccorritori non è rimasto che tornarsene indietro.

“Vale la pena ricordare – evidenziano dal Soccorso Alpino – in questi casi che, una volta allertati i soccorsi, non ci si deve muovere dal punto che è stato indicato. A maggior ragione se per qualsiasi motivo si riesce a recuperare la mobilità e arrivare in un presidio medico in autonomia, è necessario avvertire per due motivi: non far arrivare sul posto soccorsi inutilmente, ragionare sul fatto che i soccorritori che intervengono in aiuto di persona che riesce a cavarsela in autonomia non possono soccorrere qualcuno che, invece, è, magari, in grande difficoltà”.