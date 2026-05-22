Breast Unit Asl2, la Survey 2025 conferma l’eccellenza del percorso: “Valutazione complessiva 9,1 su 10”

Savona. La Breast Unit di ASL2 conferma anche per il 2025 risultati di assoluta eccellenza nell’ambito della rilevazione annuale sulla qualità percepita dalle pazienti. L’indagine, giunta al nono anno consecutivo di svolgimento, ha coinvolto 275 questionari validati ed elaborati, restituendo una valutazione media complessiva pari a 9,1 su 10 , tra le più elevate dall’avvio del monitoraggio.

“Particolarmente significativo, – come hanno spiegato da Asl2, – il dato relativo al tasso di partecipazione: l’87% delle pazienti che hanno concluso il percorso ha accettato di prendere parte alla survey, elemento che, come evidenziato dal dottor Marco Benasso, Direttore del Dipartimento Oncologico, Direttore della S.C. Oncologia e Coordinatore della Breast Unit ASL2 Liguria, conferma il solido rapporto di fiducia tra le équipe multidisciplinari e le persone assistite”.

L’analisi dei singoli segmenti del percorso, valutati su una scala da 1 a 6, evidenzia un quadro di elevata e uniforme soddisfazione lungo tutte le fasi assistenziali: La fase diagnostica (radiologica ed anatomo-patologica), la fase di accoglienza (prima visita e pre-ricovero), la fase chirurgica e l’assistenza psico-oncologica. Tutte hanno ottenuto un punteggio medio superiore a 5 su 6.

Oltre all’ elevato grado di soddisfazione espresso sulla qualità dell’assistenza e sulla professionalità del personale medico ed infermieristico è da rilevare che il 93% delle pazienti ha valutato da adeguati a del tutto adeguati i locali dedicati alla Breast Unit situati presso l’Ospedale San Paolo di Savona per quel che riguarda gli spazi, la pulizia, la tranquillità ed il confort.

“I dati emersi dalla survey 2025 — ha dichiarato il dottor Benasso — attestano la qualità e la costante dedizione con cui l’insieme delle professioniste e dei professionisti della Breast Unit accompagna le pazienti in ciascuna fase del percorso di cura. La valutazione espressa direttamente da chi ha vissuto l’esperienza assistenziale costituisce il riscontro di maggiore valore rispetto al lavoro quotidiano delle nostre équipe. Un ringraziamento specifico va rivolto alla Dott.ssa Alessandra Amore, che da anni cura con continuità la realizzazione e la gestione della survey, con il supporto della Dott.ssa Liala Trespi e della Dott.ssa Angela Frumento”.

“La Breast Unit rappresenta una delle eccellenze consolidate di Asl2 — ha sottolineato la dottoressa Monica Cirone, Coordinatore dell’Area 2 di ATS Liguria — e questi risultati testimoniano l’efficacia di un modello organizzativo fondato sulla multidisciplinarietà e sulla centralità della persona assistita. Il livello di soddisfazione espresso dalle pazienti, unitamente all’elevato tasso di partecipazione alla rilevazione, confermano la solidità di un percorso che l’Azienda intende continuare a sostenere e valorizzare”.