“Borgio Verezzi X Tutti”, il gruppo di minoranza a un anno dal voto: “Pronti a rilanciare il nostro progetto amministrativo”

Borgio Verezzi. Ad un anno dalle prossime elezioni comunali, il capogruppo di minoranza di “Borgio Verezzi X Tutti”, Gabriele Murrighile, traccia un primo bilancio dell’attività di opposizione consiliare e lancia la sfida in vista dell’appuntamento elettorale.

“Abbiamo iniziato questa esperienza convinti di non doverci limitare solo ad un lavoro di monitoraggio e controllo sull’attività della maggioranza eletta, ma anche cercando di stimolare il dialogo e la discussione facendo proposte concrete che potessero comunque migliorare la gestione del nostro comune e cercando di ampliare il confronto con i cittadini” afferma.

“In questi anni abbiamo presenziato ai Consigli comunali convocati proponendo dodici mozioni, alcune delle quali votate all’unanimità, e più di 50 interrogazioni sui temi che abbiamo ritenuto più urgenti: la vicenda del cantiere della scuola su cui abbiamo acceso i riflettori, il decoro del paese, le problematiche sull’annosa questione dell’allacciamento all’acquedotto, la questione della raccolta differenziata, l’emergenza abitativa, la recente problematica e conseguente chiusura del campo sportivo, e poi tanti altri piccoli temi nati da esigenze richiesteci direttamente dai cittadini, presidiando ogni qualvolta fosse possibile il territorio e dialogando apertamente con tutti”.

“Siamo riusciti anche ad organizzare più incontri con la popolazione riscontrando una soddisfacente partecipazione parlando dell’attività comunale, di territorio e aggiornando sui vari passaggi cruciali durante i Consigli comunali” dichiara ancora Murrighile.

“Abbiamo proposto l’apertura di una commissione riguardante la nascita della comunità energetica, proposta accettata dalla Maggioranza e che ha portato, grazie all’impegno congiunto di più consiglieri, ad un risultato concreto e reale”.

“Negli anni c’è stato anche un avvicendamento fra le nostre file con l’ingresso in Consiglio di Martino Marinoni che è subentrato al professor Raimondo come già concordato da tempo per dare un nuovo punto di vista nel nostro, seppur limitato, complesso lavoro di minoranza”.

“Vi sono stati interessanti e produttivi confronti con consiglieri di minoranza e di maggioranza dei comuni limitrofi, che hanno portato a nuove idee e prospettive per migliorarci alla nostra prima esperienza all’interno della macchina comunale”.

E il capogrupo di opposizione aggiunge: “E adesso? Siamo all’inizio dell’ultimo anno di questa Amministrazione e in un momento in cui oltre a tirare le somme di questi anni vogliamo guardare avanti con più esperienza e consapevolezza. Borgio Verezzi rimane un territorio caratterizzato da una bellezza unica che richiede cura e un aiuto da parte di tutti, purtroppo le difficoltà che affronta in questo momento sono molteplici, ma rimaniamo convinti che insieme riusciremo a ridargli quello slancio che merita e di cui parlavamo già alla scorsa tornata elettorale”.

“Quindi si riparte da qui, iniziando una serie di incontri con le istituzioni, con le associazioni, vera anima del nostro paese, con i cittadini tutti: discuteremo insieme delle nostre idee per migliorare e rilanciare Borgio Verezzi, idee concrete e basate sui bisogni recepiti in questi anni, la ripresa di un dialogo aperto a suggerimenti e anche critiche per riunire l’intera comunità per il bene del nostro comune” conclude.