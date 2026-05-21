  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Idee e proposte

“Borgio Verezzi X Tutti”, il gruppo di minoranza a un anno dal voto: “Pronti a rilanciare il nostro progetto amministrativo”

Il capogruppo Gabriele Murrighile traccia un primo bilancio dell'attività di opposizione consiliare

gabriele murrighile

Borgio Verezzi. Ad un anno dalle prossime elezioni comunali, il capogruppo di minoranza di “Borgio Verezzi X Tutti”, Gabriele Murrighile, traccia un primo bilancio dell’attività di opposizione consiliare e lancia la sfida in vista dell’appuntamento elettorale.

“Abbiamo iniziato questa esperienza convinti di non doverci limitare solo ad un lavoro di monitoraggio e controllo sull’attività della maggioranza eletta, ma anche cercando di stimolare il dialogo e la discussione facendo proposte concrete che potessero comunque migliorare la gestione del nostro comune e cercando di ampliare il confronto con i cittadini” afferma.

“In questi anni abbiamo presenziato ai Consigli comunali convocati proponendo dodici mozioni, alcune delle quali votate all’unanimità, e più di 50 interrogazioni sui temi che abbiamo ritenuto più urgenti: la vicenda del cantiere della scuola su cui abbiamo acceso i riflettori, il decoro del paese, le problematiche sull’annosa questione dell’allacciamento all’acquedotto, la questione della raccolta differenziata, l’emergenza abitativa, la recente problematica e conseguente chiusura del campo sportivo, e poi tanti altri piccoli temi nati da esigenze richiesteci direttamente dai cittadini, presidiando ogni qualvolta fosse possibile il territorio e dialogando apertamente con tutti”.

“Siamo riusciti anche ad organizzare più incontri con la popolazione riscontrando una soddisfacente partecipazione parlando dell’attività comunale, di territorio e aggiornando sui vari passaggi cruciali durante i Consigli comunali” dichiara ancora Murrighile.

“Abbiamo proposto l’apertura di una commissione riguardante la nascita della comunità energetica, proposta accettata dalla Maggioranza e che ha portato, grazie all’impegno congiunto di più consiglieri, ad un risultato concreto e reale”.

“Negli anni c’è stato anche un avvicendamento fra le nostre file con l’ingresso in Consiglio di Martino Marinoni che è subentrato al professor Raimondo come già concordato da tempo per dare un nuovo punto di vista nel nostro, seppur limitato, complesso lavoro di minoranza”.

“Vi sono stati interessanti e produttivi confronti con consiglieri di minoranza e di maggioranza dei comuni limitrofi, che hanno portato a nuove idee e prospettive per migliorarci alla nostra prima esperienza all’interno della macchina comunale”.

E il capogrupo di opposizione aggiunge: “E adesso? Siamo all’inizio dell’ultimo anno di questa Amministrazione e in un momento in cui oltre a tirare le somme di questi anni vogliamo guardare avanti con più esperienza e consapevolezza. Borgio Verezzi rimane un territorio caratterizzato da una bellezza unica che richiede cura e un aiuto da parte di tutti, purtroppo le difficoltà che affronta in questo momento sono molteplici, ma rimaniamo convinti che insieme riusciremo a ridargli quello slancio che merita e di cui parlavamo già alla scorsa tornata elettorale”.

“Quindi si riparte da qui, iniziando una serie di incontri con le istituzioni, con le associazioni, vera anima del nostro paese, con i cittadini tutti: discuteremo insieme delle nostre idee per migliorare e rilanciare Borgio Verezzi, idee concrete e basate sui bisogni recepiti in questi anni, la ripresa di un dialogo aperto a suggerimenti e anche critiche per riunire l’intera comunità per il bene del nostro comune” conclude.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.