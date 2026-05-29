Borgio Verezzi, al via il nuovo piano dei parcheggi. Il sindaco Dacquino: “Necessario per le opere pubbliche in corso”

Borgio Verezzi. “Siamo pienamente consapevoli dell’importanza della disponibilità dei posti auto e ricordiamo come Borgio Verezzi sia da tempo tra i comuni che, su questo tema, hanno mantenuto una situazione complessivamente equilibrata e funzionale. Attualmente sono in corso importanti opere pubbliche, necessarie e non più rimandabili, che richiedono inevitabili adeguamenti organizzativi anche per quanto riguarda la viabilità e la sosta”.

Il sindaco Renato Dacquino spiega così le modifiche al piano parcheggi varate dall’amministrazionale comunale di Borgio Verezzi, a cominciare dall’estate 2026.

“Per garantire una migliore gestione delle aree più prossime al lato mare, l’Amministrazione comunale ha quindi ridefinito la logica dei parcheggi, introducendo nuovi spazi blu. Si tratta di una scelta finalizzata a favorire la rotazione quotidiana dei veicoli, elemento fondamentale per assicurare maggiore disponibilità di posti durante la giornata, mantenendo al tempo stesso un utilizzo comodo e tranquillo per gli utenti abbonati” precisa il primo cittadino.

Per le soste di più lunga durata, è stata individuata l’area del campo sportivo: circa 80 posti disponibili, dove sarà possibile lasciare l’auto anche per più giorni senza costi” aggiunge.

Il sistema di sosta sarà normalmente attivo dal 1° aprile al 30 settembre; per l’anno in corso entrerà in funzione a partire da luglio. L’orario di applicazione sarà tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Sono previste tariffe agevolate per residenti, lavoratori, titolari di attività e proprietari di seconde case : per i residenti e per chi lavora a Borgio Verezzi l’abbonamento avrà un costo di 20 euro per i sei mesi di funzionamento ,per i proprietari di seconda casa il costo sarà di 50 euro mensili oppure di 30 euro per 15 giorni.

Gli abbonamenti saranno rilasciabili a partire dal 15 giugno.

“Al termine delle opere pubbliche in corso, i parcheggi di via XXV Aprile verranno nuovamente resi disponibili, con un incremento complessivo degli spazi di sosta” conclude il sindaco Dacquino.

(Per info contattare la polizia locale al numero: 019-610510 oppure via mail: poliziamunicipale@comuneborgioverezzi.it)