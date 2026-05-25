Borghetto rilancia “Liberi di Leggere”: torna il concorso estivo della biblioteca per bambini e ragazzi

Borghetto Santo Spirito. Nell’ambito della campagna nazionale Il Maggio dei Libri, la Biblioteca Civica di Borghetto Santo Spirito lancia anche per il 2026 il concorso “Liberi di Leggere 2026”, per le Scuole ed i servizi socio educativi cittadini.

Liberi di leggere è un concorso, legato all’omonimo opuscolo, che la Biblioteca pubblica da anni, per suggerire buone letture per l’estate, per i bambini e i ragazzi, ma non solo.

I libri suggeriti nella pubblicazione digitale, pubblicata su https://www.sistemabibliotecariovallevaratella.it, che sono stati scelti tra le pubblicazioni segnalate o vincitrici di riconoscimenti importanti, vengono brevemente descritti e suddivisi per fasce d’età, a partire da quella del Nido e della Scuola dell’Infanzia, passando per la fascia d’età della Scuola Primaria e Secondaria di I grado e Young Adult, per arrivare ai libri senza età, libri per tutti coloro che vogliono leggerli o sentirli leggere.

Tutti i libri suggeriti sono disponibili per il prestito, in biblioteca. I bambini ed i ragazzi di Borghetto S. Spirito, che si recheranno in Biblioteca per prendere in prestito e leggere i libri proposti, parteciperanno al concorso 2026, per aspirare a diventare Grandi lettori e ricevere in premio libri e una sorpresa finale.

“Ritorna la nuova edizione del concorso Liberi di leggere, per i bambini ed i ragazzi delle nostre Scuole. Il Concorso è uno strumento per promuovere la lettura e stimolare i più giovani a diventare Grandi Lettori. Aspettiamo tutti in Biblioteca, per un’estate di letture!”, si legge in una nota.