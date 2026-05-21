Borghetto, Quartieri: “Adesso dipende solo da noi, prendiamoci questa salvezza”

Cisano sul Neva. Tra i migliori in campo di Cisano-Borghetto c’è sicuramente Tommaso Quartieri. Il giocatore granata, soprattutto in fase di non possesso e sulle seconde palle, è stato una sicurezza per mister Edmondo Perrone.

“È stata una vera battaglia. Su questo campo si può fare solo questo, perché è difficile giocare. Qui a Cisano vincono poche squadre: sono aggressivi, tosti, e lo dimostrano sempre – ha commentato Quartieri -. Però anche noi abbiamo fatto vedere di esserci e di essere pronti. Adesso a Borghetto ci aspetta un’ultima battaglia“.

Un anno particolare per lui, tre le squadre cambiate. Partito a Ceriale, passato poi al Cisano per poi finire la stagione sposando una causa Borghetto a lui molto cara: “Loano resterà sempre casa mia, ma anche qui mi sento a casa. Cambiare tre squadre in una stagione non capita spesso. A Ceriale ero salito di categoria in un ambiente bellissimo, però ho attraversato un periodo complicato anche a livello mentale. Io sono un giocatore che ha bisogno di stare sempre acceso con la testa. Poi sono andato a Cisano, soprattutto per amicizia con Vignaroli e gli altri ragazzi. Le cose però non sono andate bene e riconosco di non essermi comportato nel modo corretto: per questo chiedo scusa. Nella vita capita anche di sbagliare. Borghetto invece mi ha accolto subito a braccia aperte e per questo lo ringrazierò sempre. È una casa e lo resterà anche in futuro”.

Ora testa all’obiettivo salvezza: “Festeggiarla significherebbe tantissimo per tutti noi, anche a livello personale. Due anni fa proprio su questo campo ci era sfuggita la vittoria del campionato al 94’, con un gol sotto l’incrocio. Ci eravamo davvero vicini”.

“Quando sono arrivato eravamo a otto punti dalla salvezza, poi grazie al lavoro di tutta la squadra ci siamo rimessi in carreggiata – prosegue -. Abbiamo usato la testa, siamo andati a pareggiare contro la Virtus Sanremese, che è una corazzata e ha dominato il campionato”.

“In casa nostra siamo veramente tosti. Adesso dipende solo da noi: dobbiamo prenderci questa salvezza“, chiosa Quartieri.