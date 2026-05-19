Borghetto, Metani eroe del playout di andata: parato un rigore pesantissimo

Cisano sul Neva. Il Borghetto si giocherà il playout di ritorno con due risultati su tre e meriti particolarmente importanti sono di Florian Metani. Il portiere granata ha parato un rigore all’80’ che avrebbe probabilmente indirizzato la sfida più dalla parte del Cisano.

“Doevamo sfruttare qualche occasione in più, essere un po’ più tranquilli, ma alla fine va bene così. Ci teniamo stretto il pareggio, poteva andare peggio – ha dichiarato nel post partita -. Non è stato facile perché comunque c’era paura, però è andata bene”

Sul rigore parato: “Mi sono buttato di lì (alla sua sinistra) perché all’andata quando ero con loro il Borghetto mi ha fatto gol da quell’angolo e ho detto: buttiamoci di lì. Stavolta è andata bene per noi”.

“Per il ritorno dovremo dare qualcosa in più. Sicuramente abbiamo fatto una buona partita, avevamo anche l’opportunità di giocare in superiorità numerica e magari dovevamo essere un po’ più determinanti sotto porta o nel gioco, però va bene così – continua -. Adesso cercheremo di arrivare pronti alla gara di ritorno, provando a fare qualche gol oppure a tenere il pareggio, che per noi significherebbe salvezza”.

Un risultato che Metani e compagni vogliono raggiungere per dedicarlo all’ambiente borghettino: “È qualcosa di folle, ma lo capisci davvero solo quando ci sei dentro. Ti danno tutto, non ti fanno mancare nulla. Anche piccole cose, come trovare bibite ed energy drink nello spogliatoio, sembrano dettagli ma non succede ovunque. È davvero come una famiglia. Sono contentissimo di essere qui e spero davvero di poter raggiungere questa salvezza. Penso che ce la meritiamo perché abbiamo fatto un girone di ritorno incredibile, tra il pareggio con la Virtus Sanremese, le vittorie contro Golfo Dianese e altri risultati importanti come quello di Dego, dove hanno vinto in pochi”.

“Questo pareggio lo dedico al presidente Reale, che oggi purtroppo non poteva essere presente”, chiosa.