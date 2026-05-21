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Serata

Borghetto: il centro diventa una tavolata a cielo aperto con “Aggiungi un posto a tavola”, la serata conviviale a sostegno del commercio locale

"Il tavolo lo mettiamo noi, ai partecipanti non resta che portare da casa cibo e bevande, oppure acquistare direttamente presso le attività del paese, dando così un contributo concreto alle realtà commerciali locali"

Generico maggio 2026

Borghetto Santo Spirito. Il prossimo 18 giugno, nel cuore del centro storico di Borghetto Santo Spirito, torna una delle serate più attese dell’inizio estate: “Aggiungi un posto a tavola”, giunta quest’anno alla sua quinta edizione. L’appuntamento è fissato a partire dalle 20 in via Roma, che per una notte si trasformerà in una grande tavolata all’aperto, tra luci, chiacchiere e profumi di casa.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato a cultura e turismo del Comune di Borghetto S. Spirito, è pensata per far riscoprire il piacere della condivisione e della semplicità: “Il tavolo lo mettiamo noi, ai partecipanti non resta che portare da casa cibo e bevande, oppure acquistare direttamente presso le attività del paese, dando così un contributo concreto alle realtà commerciali locali”, dicono gli organizzatori.

“Una serata che parla di comunità, relazioni autentiche e sostegno al territorio – dichiarano il sindaco Giancarlo Canepa e l’assessore al turismo Carolina Bongiorni –. Con pochi ingredienti si può creare un’atmosfera magica: un piatto, una sedia in più e la voglia di stare insieme”.

Prenotazione obbligatoria e gratuita, fino ad esaurimento posti, entro il 18 giugno al numero 0182970000 interno 333 oppure via email: team.sindaco@comune.borghettosantospirito.sv.it.

“Ringraziamo Francesco per la consueta collaborazione – dicono ancora sindaco e assessore – Sarà un’occasione per godersi una cena sotto le stelle, in un contesto informale e familiare. Si ricorda che è vietato introdurre contenitori e bicchieri in vetro”.

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