Borghetto: il centro diventa una tavolata a cielo aperto con “Aggiungi un posto a tavola”, la serata conviviale a sostegno del commercio locale

Borghetto Santo Spirito. Il prossimo 18 giugno, nel cuore del centro storico di Borghetto Santo Spirito, torna una delle serate più attese dell’inizio estate: “Aggiungi un posto a tavola”, giunta quest’anno alla sua quinta edizione. L’appuntamento è fissato a partire dalle 20 in via Roma, che per una notte si trasformerà in una grande tavolata all’aperto, tra luci, chiacchiere e profumi di casa.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato a cultura e turismo del Comune di Borghetto S. Spirito, è pensata per far riscoprire il piacere della condivisione e della semplicità: “Il tavolo lo mettiamo noi, ai partecipanti non resta che portare da casa cibo e bevande, oppure acquistare direttamente presso le attività del paese, dando così un contributo concreto alle realtà commerciali locali”, dicono gli organizzatori.

“Una serata che parla di comunità, relazioni autentiche e sostegno al territorio – dichiarano il sindaco Giancarlo Canepa e l’assessore al turismo Carolina Bongiorni –. Con pochi ingredienti si può creare un’atmosfera magica: un piatto, una sedia in più e la voglia di stare insieme”.

Prenotazione obbligatoria e gratuita, fino ad esaurimento posti, entro il 18 giugno al numero 0182970000 interno 333 oppure via email: team.sindaco@comune.borghettosantospirito.sv.it.

“Ringraziamo Francesco per la consueta collaborazione – dicono ancora sindaco e assessore – Sarà un’occasione per godersi una cena sotto le stelle, in un contesto informale e familiare. Si ricorda che è vietato introdurre contenitori e bicchieri in vetro”.