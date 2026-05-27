Borghetto, Di Bella non si arrende: “Fa malissimo, ma questa squadra tornerà subito”

C’è tanta amarezza nelle parole di Di Bella al termine della sconfitta per 2-1 contro il Cisano, risultato che condanna il Borghetto alla retrocessione in Seconda Categoria. I granata, avanti nel primo tempo con Di Crescenzo, hanno sprecato diverse occasioni per chiudere la partita prima della rimonta ospite maturata nella ripresa e completata nel recupero con il rigore decisivo di Antonelli.

L’attaccante del Borghetto non nasconde il rammarico per una retrocessione arrivata all’ultima giornata disponibile della stagione.

“Non ci aspettavamo di retrocedere all’ultima partita”

“Il rammarico è tantissimo perché da agosto fino a oggi non abbiamo mai smesso di allenarci e siamo sempre rimasti carichi. Abbiamo fatto un girone di ritorno da alta classifica e sinceramente non ci aspettavamo mai di arrivare all’ultima partita e retrocedere”.

Di Bella analizza anche le tante occasioni create e non sfruttate dai granata. “Abbiamo sbagliato tanto, è vero, ma il calcio è questo: a volte ti dà e a volte ti toglie. Oggi ci ha tolto tanto. Però proveremo subito a rifarci, perché l’anno prossimo dovremo vincere il campionato”.

“Non mi sento responsabile”

L’attaccante ha avuto diverse occasioni nel corso della gara, ma respinge ogni senso di colpa personale.

“Da attaccante vivo per il gol e oggi purtroppo non è entrata. Però quando fai cinquanta metri palla al piede più volte nel giro di pochi secondi è difficile mantenere sempre lucidità, non succede nemmeno in Serie A. Sinceramente non mi sento responsabile. Sono rientrato a gennaio dopo il secondo infortunio e insieme ai miei compagni ho cercato di dare tutto per salvare questa squadra. Non ci siamo riusciti, ma il prossimo anno dovremo riportare il Borghetto nella categoria che merita”.

“Abbiamo creato un gruppo fantastico”

Nonostante la delusione, Di Bella ha voluto sottolineare il forte legame creatosi all’interno dello spogliatoio negli ultimi mesi.

“Da quando sono rientrato a gennaio abbiamo creato un gruppo fantastico, sia dentro che fuori dal campo. Voglio anche ringraziare il mister, perché lo conosco da una vita: mi ha cresciuto e allenato anche da bambino. Mi dispiace tantissimo essere retrocesso anche per lui, perché ci meritavamo questa salvezza”.

“Io non mi muovo più da Borghetto”

Il giocatore granata chiude poi parlando del proprio futuro, lasciando trasparire tutta la delusione del momento ma anche un forte legame con il club.

“Adesso devo analizzare un po’ di cose, perché dopo una botta così la voglia di continuare a giocare oggi non c’è. Però una cosa è certa: se continuerò, questa sarà sempre casa mia. Io non mi muovo più da Borghetto”.