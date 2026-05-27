Bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone dell’idromassaggio, portata in elicottero al Gaslini

Agg. Ore 21:15. Secondo le ultime informazioni raccolte, la bambina è stabile, sta facendo accertamenti ed è attualmente in prognosi riservata.

Celle Ligure. E’ stata trasportata in codice rosso, con l’elisoccorso Grifo, al Gaslini di Genova la bambina di tre anni che si è infortunata a causa del risucchio di un bocchettone di un idromassaggio.

La piccola si trovava in un residence con la famiglia quando è avvenuto il brutto incidente. Sul posto immediato l’intervento della Croce Rosa di Celle Ligure dell’automedica e dell’elisoccorso Grifo.

Data la complessità del caso si è reso necessario il trasporto della bambina presso l’ospedale pediatrico dopo aver ricevuto le prime cure in loco.

Sul posto anche i Carabinieri per effettuare tutti gli accertamenti del caso e avviare le indagini.