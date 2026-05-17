Biker ferito nei sentieri di Cairo, soccorso con l’elicottero: è grave

Cairo Montenotte. Incidente questa mattina lungo i sentieri di Cairo Montenotte, in Val Bormida.

Secondo quanto appreso, intorno alle 10 e 15, si è verificata una brutta caduta che ha coinvolto un biker impegnato sui trails del comprensorio.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Dego, del 118, dei vigili del fuoco e del personale del soccorso alpino.

Il biker è stato raggiunto dai soccorritori in una zona impervia: dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo per il trasporto d’urgenza in ospedale, in codice rosso.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, le sue condizioni sono giudicate gravi a seguito dei traumi riportati nell’infortunio.