  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Codice rosso

Biker ferito nei sentieri di Cairo, soccorso con l’elicottero: è grave

Traumi riportati nella caduta: sul posto ambulanza, 118, vigili del fuoco e soccorso alpino

grifo

Cairo Montenotte. Incidente questa mattina lungo i sentieri di Cairo Montenotte, in Val Bormida.

Secondo quanto appreso, intorno alle 10 e 15, si è verificata una brutta caduta che ha coinvolto un biker impegnato sui trails del comprensorio.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Dego, del 118, dei vigili del fuoco e del personale del soccorso alpino.

Il biker è stato raggiunto dai soccorritori in una zona impervia: dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo per il trasporto d’urgenza in ospedale, in codice rosso.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, le sue condizioni sono giudicate gravi a seguito dei traumi riportati nell’infortunio.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.