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Baseball, quinta vittoria consecutiva per la Cairese

Travolto il Fossano con un netto 21-3. Bene anche l’Under 15

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Un time-out della Cairese

Cairo Montenotte. Dopo due settimane di stop, i biancorossi tornano in campo ripartendo esattamente da dove avevano lasciato: vincendo e convincendo. Per la prima volta in stagione, inoltre, la squadra allenata da Ferrer e De Bon ha avuto come cornice il diamante di casa e, davanti al proprio pubblico, hanno regalato ai tifosi una prestazione dominante.

L’inizio della gara è stato più equilibrato di quanto racconti il punteggio finale. Nelle prime quattro riprese il Fossano è riuscito a rimanere in partita, trovando anche il vantaggio nella prima ripresa, grazie a due valide ben piazzate. La risposta della Cairese, però, non si è fatta attendere e, nel secondo inning è arrivato il pareggio, mentre nel terzo i valbormidesi hanno messo la testa avanti grazie a un lungo triplo firmato da Bussetti.

La svolta definitiva è arrivata dalla quinta ripresa in poi. I biancorossi prendono le misure al rilievo piemontese, piazzando un parziale da sei punti che ha spezzato l’equilibrio del match. Da quel momento la pressione offensiva della Cairese è diventata incontenibile: ben undici i punti segnati nella sesta ripresa, che hanno chiuso anticipatamente la partita per manifesta, fissando il risultato sul definitivo 21-3.

Ottima la prova corale della squadra, con diverse prestazioni offensive da sottolineare: Bonifacino, con un perfetto 2 su 2, Bussetti con 3 valide su 5 turni, Medina con 2 su 3 e Bloise con 2 su 4.

Menzione speciale anche per Castagneto, autentico protagonista sul monte di lancio: cinque inning disputati, 10 strikeout messi a segno e soltanto due valide concesse. Una prestazione dominante che gli vale meritatamente il titolo di MVP della partita.

Con questa vittoria la Cairese conquista il quinto successo consecutivo e inaugura nel migliore dei modi un’intensa settimana di impegni. Il prossimo appuntamento sarà giovedì alle ore 20:00 sul campo di Torino, dove i biancorossi affronteranno nel recupero della quarta giornata i Grizzlies, anch’essi imbattuti e in vetta al girone.

Under 15. Buone notizie anche per l’under 15 che a Fossano ha battuto i padroni di casa con il punteggio di 19 a 2, determinante l’ottima prova di Sechi e Cionti sul monte e sul fronte offensivo Aiace Totraku e Raimondo continuano a trascinare la squadra. Impegno infrasettimanale anche per i ragazzi di Pascoli e Aiace, giovedì in trasferta a Novara contro il Porta Mortara.

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