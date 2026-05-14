Bandiere Blu, la provincia di Savona prima in Italia con la new entry di Andora

Liguria. Anche in questo 2026, la Liguria primeggia per numero di Bandiere Blu ottenute, e passa dai 33 vessilli del 2025 ai 35 di quest’anno. La provincia di Savona, nello specifico, risulta essere a sua volta prima a livello nazionale con 15 bandiere, davanti a Salerno con 14 e Cosenza con 13.

Come sempre, l’ottenimento dell’ambito vessillo per le spiagge o per i porti è motivo di grande orgoglio per gli amministratori locali, molti dei quali presenti questa mattina erano a Roma per partecipare alla cerimonia di premiazione da parte della Fee, Foundation for Environmental Education.

Il savonese, appunto, al vertice con 15 comuni costieri: Laigueglia; Borghetto Santo Spirito; Loano; Pietra Ligure; Borgio Verezzi; Finale Ligure; Noli; Spotorno; Bergeggi; Savona; Albissola Marina; Albisola Superiore; Celle Ligure; Varazze. E la new entry di Andora.

La Bandiera Blu viene assegnata sulla base dei 32 criteri del Programma che vengono aggiornati periodicamente in modo da spingere le amministrazioni locali partecipanti ad impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio al fine di una attenta salvaguardia dell’ambiente, spiega la Fee Italia che fa capo alla ong internazionale Foundation for Environmental Education.

“La Bandiera Blu, senza dubbio, fa la differenza nelle scelte dei turisti sia italiani e stranieri, che, infatti, prediligono quelle località che possono fregiarsi del prezioso vessillo” ha dichiarato Antonio Capacchione, presidente del SIB-FIPE aderente a Confcommercio, “a maggior ragione per il mare, che con il 62%, l’estate scorsa, è stata la scelta preferita dei vacanzieri. Significativo che il 39,2% di tutte le presenze turistiche certificate dall’ISTAT guarda proprio il “prodotto mare”.

“Oggi il lavoro svolto dagli imprenditori balneari, (decine di migliaia di aziende perlopiù a conduzione familiare), pertanto, è determinante per raggiungere questi risultati: professionalità e competenza, (frutto di esperienza di anni ed anni di lavoro), infatti, sono alla base dell’offerta turistica che attira milioni di persone da tutto il mondo sui nostri litorali.

“Le 14 Bandiere Blu in più conquistate dai Comuni con 525 spiagge rappresentano una formidabile promozione turistica del Bel Paese – ha continuato Capacchione – e sono una ulteriore conferma dell’eccellenza della nostra offerta di servizi di qualità grazie un modello di balneazione attrezzata efficiente e di successo. Siamo di fronte ad un comparto economico strategico per il Paese (con un ulteriore potenziale di migliaia di nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani), che deve essere assolutamente salvaguardato risolvendo quanto prima possibile la delicata questione della durata delle concessioni demaniali, fonte di grande apprensione, caos amministrativo e contenziosi giudiziari per un assetto normativo incompleto e anacronistico. Sconcerta, infine, che, a fronte della sua rilevanza, si assiste a un insufficiente impegno da parte del Governo“.

LE REAZIONI

Loano

Anche per il 2026 sulle spiagge del litorale e su Marina di Loano sventolerà la Bandiera Blu della Fee.

Questa mattina l’assessore all’ambiente Giovanni Battista Cepollina ha partecipato, a Roma, alla cerimonia di consegna dell’ambito vessillo, che le spiagge di Loano hanno ottenuto per il 17^ anno consecutivo. [clicca qui per l’articolo dettagliato]

Laigueglia

La Bandiera Blu sventolerà anche quest’anno sul molo di Laigueglia. La Fee ha premiato con il prestigioso riconoscimento il borgo marinaro della Baia del Sole non solo per la limpidezza del mare, ma anche per la qualità dei servizi lungo tutta la costa, dalla gestione dei rifiuti alla cura degli spazi. Un riconoscimento che vale anche per l’attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche.

“La Bandiera Blu – sottolinea la consigliera comunale Paola Delucchi che ha partecipato alla consegna del vessillo durante la cerimonia a Roma – è simbolo di eccellenza per le spiagge che rispettano rigorosi standard di qualità ambientale e servizi turistici. Siamo orgogliosi perché anche nel 2026 sarà issata sul pennone del molo di Laigueglia insieme a quella dei Borghi più beli d’Italia e al Tricolore. La Fee (Foundation for Environmental Education) ha infatti confermato anche quest’anno il riconoscimento, un merito che testimonia l’impegno costante per la tutela dell’ambiente e la promozione di un turismo sostenibile”.

“La cerimonia di Roma è stata un’occasione importante per celebrare questo risultato e per ribadire l’impegno di Laigueglia verso la protezione dell’ambiente marino e la promozione di un turismo responsabile”.

Andora

E’ stato ufficializzato questa mattina dalla FEE nella cerimonia ufficiale di consegna avvenuta a Roma presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche. A ricevere il vessillo, il sindaco Mauro Demichelis e l’Assessore all’Ambiente Alexandra Allegri. Andora è fra i 14 nuovi ingressi annunciati. Le spiagge Bandiera Blu italiane salgono complessivamente a 525 e rappresentano circa l’11,6% di tutte quelle premiate a livello mondiale.

“Condividiamo con gli andoresi una grandissima gioia: dopo alcuni decenni, questa Amministrazione ha riportato la Bandiera Blu sulle spiagge di Andora – hanno dichiarato sindaco Mauro Demichelis e l’Assessore all’Ambiente Alexandra Allegri – È un traguardo che ci eravamo prefissati e che siamo felici di avere ottenuto, perché darà ulteriore visibilità ad Andora, insieme alle tante opere che stiamo completando. La Bandiera Blu è un simbolo riconosciuto a livello internazionale, che certifica l’eccellenza delle acque marine, nei servizi della balneazione e dell’impegno di una comunità nella tutela ambientale. È un traguardo davvero importante per Andora, ottenuto grazie agli investimenti fatti in questi anni in infrastrutture a tutela del mare. Sono tantissimi i parametri che vengono analizzati dalla commissione FEE: la qualità eccellente del nostro mare certificata dall’Arpal, la depurazione fognaria, gli investimenti sui sottoservizi, la qualità dei servizi degli stabilimenti balneari, ma anche l’impegno dei cittadini nella raccolta differenziata, la pulizia del litorale, l’implementazione della mobilità green attraverso la pista ciclabile, le buone pratiche per l’ambiente insegnate nelle nostre scuole che hanno tutte la Bandiera Verde FEE, e il presidio del territorio con il controllo di torrenti e rii”.

La Bandiera Blu potenzia un percorso di valorizzazione di Andora, dalla costa all’entroterra, fatto di opere pubbliche, infrastrutture e rigenerazione di luoghi significativi e identitari che aumentano l’attrattività dal punto di vista turistico, ambientale e culturale. Fra queste, oltre al litorale rinomato per le sue spiagge sabbiose e profonde, ci sono la pista ciclabile, interconnessa col trasporto ferroviario e pullman di linea, ingresso e arrivo della bella ciclopedonale panoramica del ponente ligure, i sentieri che collegano i borghi dell’entroterra, il rinascente Borgo castello, la riqualificazione della passeggiata nella zona ex Ariston.

“Ringraziamo di cuore il presidente FEE Claudio Mazza, la rigorosa commissione FEE, i referenti FEE Liguria Albina Savastano e Marina Dri, la nostra consulente Maura Camoirano, l’Ufficio Ambiente del Comune di Andora, l’architetto Paolo Ghione e la sua collaboratrice dottoressa Rebecca Rodimonte, i funzionari e i tecnici comunali, in particolare il geometra Marco Puppo e collaboratori, per il monitoraggio dei rii e del Merula, il gestore del servizio idrico, e soprattutto gli operatori balneari, vero presidio della nostra costa, che hanno sempre puntato al miglioramento dei servizi e per questo meritano che le nostre belle spiagge abbiano il vessillo” – ha dichiarato il Sindaco Mauro Demichelis.

Andora festeggerà la conquista della Bandiera Blu. “Avremo modo di completare i ringraziamenti in occasione di una cerimonia che svolgeremo ad Andora – annuncia l’assessore Alexandra Allegri – Per ora possiamo essere soddisfatti di aver riportato la prestigiosa Bandiera Blu FEE sulle nostre spiagge. E’ stato emozionante vedere premiata Andora. Sappiamo quanto vale. L’ impegno dell’Amministrazione tutta è lavorare per vederla sventolare sulle nostre spiagge per molti anni ancora”.

Regione Liguria

“Siamo orgogliosi che la Liguria si confermi anche nel 2026 la regione italiana con il maggior numero di Bandiere Blu, salite quest’anno a 35 grazie ai nuovi ingressi di Andora e Taggia, così come quelli di Marina del Fezzano a Porto Venere e del Porto Carlo Riva di Rapallo – dice il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – È un risultato che premia la qualità delle nostre acque, l’attenzione all’ambiente, la capacità di accoglienza e il grande lavoro portato avanti dai comuni, dagli operatori turistici e dal comparto balneare, insomma la comunità ligure nel suo complesso. Da Ponente a Levante continuiamo a dimostrare che tutela del territorio, sostenibilità e sviluppo turistico possono crescere insieme. Le Bandiere Blu rappresentano un riconoscimento importante non solo per la bellezza delle nostre coste, ma anche per la qualità dei servizi e per un modello di gestione che rende la Liguria sempre più attrattiva agli occhi di turisti italiani e stranieri”.

“Ancora una volta siamo la Regione più blu d’Italia: ottenere la Bandiera Blu non significa solo avere il mare più pulito d’Italia ma anche avere servizi correlati di ottima qualità quali ad esempio la sicurezza, la gestione dei rifiuti, le aree verdi, la mobilità sostenibile e l’accessibilità alle spiagge – afferma l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – In riferimento a questo ultimo punto, mi preme ricordare che anche quest’anno continueremo a investire sul turismo accessibile e inclusivo con l’aggiornamento della Guida Mare Accessibile per garantire una fruizione senza barriere del nostro litorale e con la sezione Liguria Accessibile del portale lamialiguria.it, punto di riferimento per chi cerca un turismo realmente aperto a tutti: nel 2025 abbiamo censito e verificato circa 300 spiagge e stabilimenti balneari accessibili lungo tutta la costa ligure. Le Bandiere Blu rappresentano quindi non un punto di arrivo ma uno stimolo a continuare a investire sulla qualità complessiva dell’esperienza turistica ligure”.

“Siamo costantemente al lavoro per rendere le nostre coste sempre più belle e attrattive, basti pensare ai 3 milioni di euro recentemente investiti in ripascimenti e interventi di accessibilità, pulizia e sicurezza – dichiara l’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola-. Aver confermato il primato di bandiere blu anche nel 2026, con un incremento di attestazioni rispetto all’anno scorso, è esplicativo dell’ottima sinergia tra la Regione Liguria e i Comuni ai quali vanno i miei complimenti”.

“Il nuovo primato della Liguria per numero di Bandiere Blu conferma l’importanza del lavoro svolto sul fronte della tutela ambientale, della qualità delle acque e della gestione sostenibile del territorio – aggiunge l’assessore regionale all’Ambiente Paolo Ripamonti –. Si tratta di un risultato costruito nel tempo grazie all’impegno condiviso tra Regione, amministrazioni comunali, gestori dei servizi e operatori del territorio, che ogni anno investono per migliorare standard ambientali e servizi. Da sottolineare anche il risultato della provincia di Savona, che con 15 Bandiere Blu è quella che ottiene il maggior numero di riconoscimenti a livello regionale. L’ingresso di Andora e Taggia testimonia inoltre la capacità della nostra regione di continuare a crescere e ad ampliare il numero delle località premiate, rafforzando un modello che unisce attenzione all’ambiente, qualità della vita e sviluppo turistico”.