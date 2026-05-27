Bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone dell’idromassaggio, portata in elicottero al Gaslini

Agg. ore 21:15 Secondo le ultime informazioni raccolte, la bambina che oggi pomeriggio è stata risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio è stabile. Lo staff medico dell’ospedale Gaslini la sta sottoponendo ad alcuni accertamenti. Al momento la prognosi rimane riservata.

Celle Ligure. E’ stata trasportata in codice rosso al Gaslini di Genova la bambina di tre anni di origine tedesca che questo pomeriggio è stata risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio.

La piccola si trovava in un residence con la famiglia quando è avvenuto il brutto incidente. Sul posto immediato l’intervento della Croce Rosa di Celle Ligure dell’automedica.

Dopo averle prestato le prime cure sul posto, viste le sue condizioni piuttosto critiche e la complessità del caso, i soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo, che ha trasferito la piccola all’ospedale pediatrico genovese in codice rosso.

Sul posto anche i Carabinieri per effettuare tutti gli accertamenti del caso e avviare le indagini.

Secondo le primissime informazioni, il tappo di protezione del bocchettone sarebbe “saltato” e il bocchettone avrebbe quindi risucchiato la bambina. I parenti, presenti in quel momento, hanno immediatamente dato l’allarme chiedendo l’intervento dei soccorritori.

La piscina è stata posta sotto sequestro. Delle indagini se ne sta occupando il Pm della Procura della Repubblica di Savona Massimiliano Bolla.