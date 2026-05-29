Asta marchio US Albenga: la guida verso il 4 giugno

Albenga. Sale l’attesa per l’asta del prossimo 4 giugno che metterà in vendita il marchio storico dell’Unione Sportiva Albenga, nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale della società ingauna. L’appuntamento è fissato alle 14.30 al Tribunale di Savona e riguarderà il lotto unico composto dal marchio denominativo “Unione Sportiva Albenga” e dal marchio figurativo “U.S. Albenga”.

La procedura competitiva partirà da una base di 5 mila euro, corrispondente all’offerta irrevocabile già depositata e ammessa alla gara. L’avviso prevede un rilancio minimo di 100 euro e la possibilità di partecipare sia in modalità telematica sia in presenza. Le offerte dovranno essere presentate entro il 3 giugno, accompagnate dalla cauzione prevista dalla procedura.

Nelle ultime settimane attorno alla procedura si sarebbe registrato l’interesse di diversi soggetti intenzionati a valutare l’acquisizione del marchio, simbolo storico del calcio ingauno e ligure. Resta però da capire quanti di questi interessamenti si tradurranno concretamente in offerte effettive il giorno della gara.

L’Albingaunia si era esposta tempo fa, così come si presenterà una cordata con Davide Conoscienti e Brian Piave. Non si escludono altri possibili offerenti ingauni o fuori Albenga.

Il 4 giugno rappresenterà comunque una data decisiva per il futuro dell’identità sportiva legata all’Albenga. In caso di assenza di ulteriori rilanci, infatti, il marchio verrebbe assegnato all’unico offerente che ha già formalizzato la propria proposta economica. Diversamente, si aprirebbe una gara competitiva destinata a stabilire chi acquisirà i diritti sui simboli storici della società ingauna.

Situazione Albingaunia

Il club ha dichiarato che uno dei suoi obiettivi è quello di provare ad aggiudicarsi il marchio storico bianconero. Proprio per questo motivo l’asta del 4 giugno viene vista come un passaggio estremamente delicato.

L’Albingaunia seguirà con attenzione l’evolversi della situazione. L’intenzione sarebbe quella di comprendere quali margini possano esserci per valutare eventuali possibilità.

Parallelamente, già nei mesi scorsi sarebbe stata avviata una strada alternativa attraverso la registrazione del marchio “ASD Albenga 1928” presso la Camera di Commercio.

In sostanza, qualora l’acquisizione del marchio US Albenga dovesse risultare difficoltosa, la società potrebbe comunque proseguire il proprio cammino con una denominazione molto vicina a quella storica.