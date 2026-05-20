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Ambiente

Assonautica a Mallare per spiegare ai bambini che “tutti i tombini portano al mare”

Giornata didattica con gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria

assonautica mallare
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Mallare. L’Assonautica provinciale di Savona tra i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Mallare per spiegare che ogni rifiuto che entra nei tombini prima o poi, attraverso i corsi d’acqua, arriverà al mare. Gli incontri con i bambini sono sempre molto piacevoli ma quello di lunedì 18 maggio lo è stato in modo particolare. Una scuola immersa nel verde, un paesino accogliente, un’atmosfera distesa, tutto ha contribuito a rendere molto giocosa la nostra “missione”: pitturare vicino a due tombini la scritta “Il mare inizia da qui”.

“La richiesta ci era pervenuta dagli insegnanti ed il Comune, al quale è stata richiesta l’autorizzazione, ha considerato favorevolmente la finalità didattica e sociale dell’iniziativa – spiegano da Assonautica –  L’accoglienza è stata davvero calorosa. Gli insegnanti ci hanno fatto visitare la scuola e ci hanno spiegato quanto siano sfruttati ai fini didattici gli spazi verdi all’esterno dell’edificio scolastico, quanto sia importante per i bambini il contatto diretto con la natura. Era presente anche il sindaco Flavio Astiggiano e il vicesindaco Sasha De Santis”.

Assonautica ha portato in omaggio alla scuola del materiale didattico tra cui dei fascicoli “Il ciclo dell’acqua” e il libro “Storie di ecologia” della Casa Editrice Educando Libri.
Con l’occasione è stato spiegato il progetto di Assonautica “Adotta un portacenere” e sono stati installati due barattoli portacenere all’interno del cortile, nei pressi dell’ingresso.
Durante la permanenza gli insegnanti hanno illustrato le attrattive naturalistiche della zona e anche varie manifestazioni, come la sagra gastronomica estiva “Una barca nel bosco”.

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