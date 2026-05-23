Associazione “Centro storico del Finale”, rinnovo del consiglio direttivo: conferme e novità

Finale Ligure. Il 22 maggio 2026 il Consiglio Maggiore del Centro storico del Finale ha ratificato il rinnovo delle cariche sociali avvenuto il giorno 15 maggio, presso la storica sala riunioni di Palazzo Ricci in Finalborgo. Il consiglio direttivo dell’associazione finalese, riunito nella prima seduta ufficiale, ha dato il benvenuto ai nuovi consiglieri e assegnato le cariche istituzionali.

Grandi conferme e qualche novità. I soci chiamati al voto hanno mostrato di apprezzare l’operato del consiglio uscente, con importanti conferme e nel contempo, qualche sereno avvicendamento ha reso possibile l’inserimento di alcuni giovani consiglieri.

Eletti del Consiglio Maggiore: Bolla Giancarlo, Bolla Giovanni. Coletti Maria Laura, Coletti Mario, Firpo Maura, Lena Andrea, Lena Fabrizio, Lena Ludovica e Mastrapasqua Francesca.

Nella seduta all’unanimità vengono confermati Lena Ludovica nel ruolo di Rettore (Presidente) e Lena Fabrizio Cancelliere (Segretario). L’incarico di Tesoriere viene affidato a Coletti Mario. I soci confermano in toto il Collegio dei Probiviri composto da Dereani Massimo (Presidente), Luzi Umberto e Sfriso Ricardo.

Nella stessa riunione il nuovo direttivo ha confermato il calendario delle manifestazioni 2026 precedentemente presentato all’assemblea dei Soci: oltre al “Viaggio nel Medioevo”, arricchito di nuovi artisti ed eventi collaterali – che verranno presentati nei prossimi mesi- proseguono le visite guidate ai castelli, le attività didattiche di formazione rivolte ai soci e verrà presentato un nuovo evento che vedrà nel mese di luglio 2026 la sua prima edizione: ”La notte del giuramento”.

Nei primi mesi dell’anno l’assemblea generale dei soci del Centro Storico del Finale aveva approvato un importante rinnovo statutario, proposto e realizzato dal consiglio uscente con la preziosa collaborazione del notaio Lorenzo La Cava, che consentirà all’associazione di essere iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) confermando, nell’ambito delle associazioni di volontariato, il ruolo di strumento di aggregazione sociale e divulgazione culturale dell’associazione finalese attiva dal 1978.