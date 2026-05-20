Apre al pubblico “Binari d’Innovazione”: l’esposizione permanente del sito Alstom di Vado Ligure

Vado Ligure. Sabato 16 maggio ha aperto ufficialmente, in occasione dell’open day “Ti Presento Alstom” dedicato a famiglie e amici dei dipendenti, la nuova esposizione permanente “Binari d’Innovazione” di Alstom, ospitata nello storico stabilimento di Vado Ligure, in via Tecnomasio 2.

Con “Binari d’innovazione”, Alstom – leader globale nella mobilita intelligente e sostenibile – valorizza uno dei siti industriali piu rappresentativi del Paese, restituendo alla comunità un patrimonio industriale custodito e tramandato da oltre un secolo, fatto non solo di tecnologie e macchinari, ma soprattutto di saperi, competenze e persone che hanno contribuito a scrivere pagine decisive della storia del trasporto ferroviario.

L’esposizione, visitabile su prenotazione, e stata presentata in anteprima lo scorso 13 aprile in occasione delle celebrazioni per i 120 anni del sito.

Dalla memoria industriale all’innovazione: un percorso espositivo immersivo

Allestita in una palazzina storica di inizio Novecento, “Binari d’Innovazione” si sviluppa come un percorso immersivo che mette in dialogo memoria industriale e sguardo al futuro. Oggetti originali, modelli, fotografie storiche e materiali d’archivio si alternano ad installazioni multimediali, dando vita ad un racconto che accompagna il visitatore alla scoperta dell’evoluzione delle locomotive nate a Vado Ligure e, con essa, lo sviluppo industriale, economico e sociale del Paese.

Un luogo di formazione e ispirazione per tutti

“Binari d’Innovazione” è uno spazio museale a vocazione educativa e divulgativa, pensato per avvicinare un pubblico ampio ai temi del trasporto ferroviario, dell’innovazione tecnologica e della mobilità sostenibile. Il percorso espositivo, accessibile anche a visitatori senza competenze specialistiche, è strutturato su diversi livelli di lettura e approfondimento e si articola attraverso installazioni interattive, laboratori ed esperimenti pratici dedicati ai principi dell’ingegneria, della fisica applicata e alle discipline STEM, offrendo una conoscenza concreta del mondo meccatronico. Simulazioni ed esperienze immersive permettono, tra l’altro, di sperimentare la guida di una locomotiva e di comprendere il funzionamento delle tecnologie legate al treno a idrogeno. Accanto alla dimensione tecnologica, l’esposizione valorizza il ruolo delle persone e delle competenze, dando voce ai professionisti di Alstom attraverso contenuti multimediali immersivi. Rivolto in particolare a giovani, studenti e scuole, il museo si propone come un luogo di formazione e orientamento, capace di valorizzare il patrimonio industriale come strumento per comprendere il presente e immaginare il futuro della mobilità.

Accessibilità al centro del progetto espositivo

Particolare attenzione è stata dedicata al tema dell’accessibilità, elemento centrale nella progettazione dell’allestimento. L’uso consapevole di colori, luci, spazi e font è frutto di uno studio accurato volto a facilitare la lettura, l’orientamento e la fruizione dei contenuti. A questi accorgimenti si affiancano strumenti di supporto come audioguide in diverse lingue, disponibili anche in formati ridotti, per garantire un’esperienza di visita inclusiva e il più possibile autonoma.

Una storia industriale lunga oltre un secolo

Fondato nel 1906, lo stabilimento di Vado Ligure si afferma rapidamente come uno dei principali poli produttivi del ferroviario italiano. Qui nasce la E.550, prima locomotiva elettrica trifase del Paese, e modelli che hanno segnato la storia del trasporto ferroviario, come E.636, E.444, E.633, E.652 ed E.464. Negli anni più recenti, il sito ha contribuito allo sviluppo dei treni ad alta velocità e ha consolidato il proprio core business con la piattaforma di locomotive Traxx. Con oltre 2.000 locomotive realizzate in più di 120 anni, rappresenta un esempio concreto del legame tra industria, innovazione e territorio.

Come prenotare una visita?

L’esposizione permanente è ospitata all’interno dello stabilimento Alstom di Vado Ligure, in via Tecnomasio 2, ed è accessibile esclusivamente su prenotazione.

Per visitatori singoli o piccoli gruppi, le visite si svolgono il primo e il terzo venerdì del mese, nella fascia oraria 14:00–17:00, inviando richiesta a communication.italy@alstomgroup.com.

Anche per gruppi più numerosi e scolaresche le richieste di prenotazione devono essere inviate a communication.italy@alstomgroup.com e vengono valutate caso per caso, così da organizzare al meglio date, orari e modalità di visita.