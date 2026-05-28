Savona. E’ giunta in porto a Savona intorno alle 20 di questa sera la nave ONG “Ocean Viking”.

L’imbarcazione risulta avere a bordo 68 migranti provenienti dalla rotta mediterranea, comprensivi di minorenni non accompagnati, che verranno ospitati nei centri di accoglienza situati anche in altre regioni.

Ad accoglierli personale medico, del 118, della Croce Rossa Italiana e della Croce Bianca di Savona, uomini delle forze dell’ordine, di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Si tratta del quinto sbarco negli ultimi mesi a Savona: lo scorso gennaio era arrivata con 33 migranti a bordo; a giugno con 73 migranti (in questa occasione durante lo sbarco sono stati accolti da un gruppo di savonesi tra applausi e striscioni di benvenuto); ad agosto la Life Support con 146 persone a bordo, e lo scorso ottobre la Humanity 1.