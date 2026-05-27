Appello per un 2 Giugno “Crêuza contro le guerre”

A 80 anni dal referendum che mandò in esilio un Re e scelse la Repubblica fondata sulla Costituzione, vogliamo una RePubblica No Kings, che ripudia guerra e riarmo, genocidio, autoritarismo e repressione, fondata sull’uguaglianza, sul lavoro, sulla giustizia climatica e sociale.

All’interno di una giornata di mobilitazione in ogni angolo di Italia, anche nell’estremo ponente ligure promuoviamo una mobilitazione contro la guerra e la militarizzazione della società, per una celebrazione pacifica, conviviale, senza armi e parate.

La camminata al Radar militare di Capo Mele ad Andora (SV), un sito militare che concorre al controllo nazionale dello spazio aereo e marino, è un’iniziativa per la pace, per fermare la guerra globale già in atto e opporsi al Piano dell’UE che intende spendere cifre spaventose in armamenti a beneficio dei produttori di armi in Europa, negli USA e in altri Paesi.

Miliardi rubati alle spese sociali, alla salute, all’educazione, al lavoro, alla costruzione della pace e alla cooperazione internazionale.

Come se non bastasse, proprio in questi giorni, anche nelle scuole secondarie ad Imperia, si è svolto il progetto “I come intelligence”, un percorso ministeriale itinerante di divulgazione e normalizzazione della cultura bellica fra i nostri giovani.

Possiamo arrenderci a tutto questo come fosse un destino ineluttabile?

Il 2 giugno alle 10 ritroviamoci al Parco degli Aviatori ad Andora, per risalire tutte e tutti insieme i sentieri che dal mare raggiungono uno dei tratti naturali più preziosi del nostro territorio, per non rassegnarci alla guerra, alla militarizzazione della scuola e per fermare le pratiche di riarmo europeo.

Una “Crêuza contro le guerre” che si inerpica anche metaforicamente, come il capolavoro di Fabrizio De André , tra la cruda realtà del mare e il bisogno di approdare ad un’umanità dignitosa.

Siamo Associazioni, comitati, sindacati, collettivi, cittadine e cittadini delle province di Imperia e Savona che si uniscono alla campagna Stop ReArm Europe – Italia.

Fermiamo la guerra e riprendiamoci il futuro. Tutte e tutti insieme disarmiamo il 2 giugno!

NO KING – STOP REARM EUROPE di SAVONA – IMPERIA