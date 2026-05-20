Angelo Vaccarezza incontra i responsabili dell’Ufficio Scolastico Provinciale: “Tutelare l’offerta formativa nelle aree interne”

Loano. Oggi il consigliere regionale incaricato agli Enti Locali Angelo Vaccarezza, insieme al sindaco di Arnasco e consigliere provinciale Matteo Mirone, hao incontrato la dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Savona Nadia Dalmasso e Vito Altamura, funzionario e referente amministrativo dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

Al centro dell’incontro vi è stata l’analisi dell’offerta formativa, con un focus particolare sulle aree interne.

“Il calo demografico nazionale sta mettendo a dura prova le scuole del nostro entroterra; per questo motivo è quanto mai necessario che le istituzioni avviino un tavolo di confronto per pianificare la gestione di una contrazione della popolazione scolastica ormai ineludibile – ha detto Vaccarezza – Se non governato, questo fenomeno rischia di privare progressivamente i piccoli comuni dei servizi essenziali, fino alla scomparsa dei singoli plessi. Cogliendo anche le opportunità offerte dai fondi del PNRR, diventa quindi fondamentale individuare dei poli scolastici di comprensorio”.

“L’obiettivo è duplice: ridurre al minimo la distanza tra la residenza degli alunni e i luoghi di studio, e garantire al contempo un’offerta formativa adeguata. Una scuola moderna deve infatti offrire ampie opportunità di crescita; le micro-strutture, pur vicine territorialmente, rischiano di non essere competitive come spazi di formazione integrata. Affrontare questa transizione è la vera sfida per gli enti territoriali, che oggi più che mai sono chiamati a fare massa critica per evitare disagi e tutelare il futuro delle nostre comunità”.

“Un ringraziamento particolare va alla dottoressa Dalmasso per la grande attenzione, l’ascolto e la disponibilità dimostrata nel confrontarsi su tematiche così delicate e cruciali per il nostro territorio”.