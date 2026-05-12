Angelo Vaccarezza (FI): “La Regione investe affinché il trasposto locale resti pubblico”

Liguria. “Il disegno di legge regionale a sostegno di AMT e delle altre aziende di trasporto pubblico locale indica la nostra scelta chiara: una scelta non soltanto economica, ma anche e soprattutto politica. La stessa scelta che fece il presidente Bucci nel 2017, quando era sindaco di Genova: investire ed agire affinché il trasporto locale resti pubblico. Allora il PD, in Consiglio comunale, votò contro il mantenimento in house di AMT. Del resto era stato lo stesso PD, con il sindaco Doria, alcuni anni prima, a proporre la cessione di AMT ai privati come unica strada percorribile. Ne vennero le famose ‘cinque giornate di Genova’ di fine 2013, ne venne la lotta dei lavoratori, che per fortuna riuscì a bloccare quel progetto. Quello che fa oggi la Regione con il Presidente Bucci, dunque, è in perfetta continuità con quello che il fece il Comune di Genova con il Sindaco Bucci”.

E’ quanto dichiara Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Forza Italia, in merito al dibattito sul nuovo disegno di legge per il trasporto pubblico locale.

“Accolgo con favore – prosegue Vaccarezza – il ravvedimento operoso del PD e della sinistra che dopo il voto di astensione sul disegno di legge in Commissione, oggi, folgorati sulla via di Damasco, hanno deciso di votare a favore in Aula. Meglio tardi che mai. Ma in ogni caso, il provvedimento passerebbe lo stesso. Con i nostri voti. I voti del centrodestra che, unito, mette risorse importanti sul trasporto pubblico locale, ricordando che, se non fosse stato per le scelte adottate da Marco Bucci sin dal 2017, oggi molto probabilmente AMT come la conosciamo non esisterebbe più”.

“Il disegno di legge regionale – sottolinea ancora il consigliere di Forza Italia – oltre allo stanziamento di risorse per AMT, ci dà anche la possibilità di poter intervenire un domani in situazioni analoghe nei confronti delle altre aziende di trasporto locale, che sono tutte in house. E, se sono tutte in house, è perché le Province si sono battute per questo. Ricordo che, da Presidente della Provincia di Savona, nel 2014, quando questi Enti pagavano le conseguenze disastrose della riforma Delrio, avviai un in house senza copertura economica per salvare i 400 posti di lavoro di TPL. E se oggi TPL Savona è forse l’azienda che, in una situazione generale complessa per il trasporto pubblico, è quella che sta meno peggio di altri, è perché allora ci furono un sindaco di Savona e un presidente della Provincia che remarono dalla stessa parte, pur militando su due sponde politiche diverse”.

“Desidero sottolineare – aggiunge Vaccarezza – anche un altro elemento importante del disegno di legge: il cosiddetto fondino. E’ un atto di attenzione nei confronti di lavoratori e aziende di trasporto pubblico, che avranno la possibilità, laddove vi siano le condizioni, di accompagnare alla pensione e consentire di rinnovare e di poter assumere”.

“Ringrazio il presidente Bucci e gli assessori Marco Scajola e Claudia Morich, non soltanto per questo provvedimento, ma anche per aver garantito per il 2026, pur in assenza di un contributo nazionale straordinario, che le aziende di trasporto pubblico presenti sul territorio regionale potessero usufruire delle stesse risorse dello scorso anno. E’ il segnale chiaro di una volontà politica altrettanto chiara da parte della Giunta e della maggioranza” conclude il consigliere di Forza Italia.