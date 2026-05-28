Andora, il Gruppo Comunale di Protezione Civile cerca nuovi volontari

Andora. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Andora è alla ricerca di nuovi volontari per rafforzare la squadra di coloro che operano al servizio della comunità.

“Cerchiamo di essere sempre più utili sul nostro territorio con le nostre competenze — spiega il responsabile del gruppo, Alberto Petrucco — Il nostro gruppo è formato da ragazzi dai 18 ai 70 anni e vi sono anche alcuni volontari sotto i trent’anni. Si può diventare volontari del gruppo di Protezione Civile di Andora dai 16 anni in su, frequentando appositi corsi. Se qualcuno fosse interessato, il gruppo si riunisce ogni lunedì pomeriggio nella sede di via Cavour, sotto il Comune. Possiamo dare informazioni e spiegare cosa facciamo”.

“Proprio sabato, un nostro volontario ha partecipato al ‘Tavolo dei Giovani volontari’, organizzato da Regione Liguria a Genova: in questi mesi ha lavorato insieme ad altri coetanei per mettere a disposizione idee e proposte”.

“La nostra squadra fa parte della colonna mobile regionale e, grazie alle nostre specializzazioni, interveniamo anche in contesti nazionali — prosegue Petrucco — Fare volontariato non significa solo intervenire nelle emergenze: vuol dire anche essere utili sul territorio, aiutando altre associazioni o partecipando ad attività che possono essere importanti per le persone. C’è bisogno di tutti e tutti possono dare il proprio contributo”.