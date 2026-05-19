Andora, il Consiglio dei Ragazzi si è riunito nella ex sala consiglio in municipio

Andora. Il Consiglio dei Ragazzi di Andora è stato protagonista di una visita speciale in xomune all’insegna dell’educazione civica.

Accompagnati dai docenti Cristina Zunino e Andrea Baudoino, gli studenti sono stati accolti nella ex sala consiliare dal sindaco Mauro Demichelis, dal vice sindaco con delega all’istruzione Daniele Martino e dall’assessore con delega alle politiche giovanili Alexandra Allegri. Un momento che ha permesso ai ragazzi di avvicinarsi concretamente al mondo delle istituzioni e di comprenderne meglio il ruolo e le responsabilità.

Prima di riunirsi i ragazzi hanno visitato gli uffici comunali, la sala della giunta e l’ufficio del sindaco che ha spiegato loro anche il capillare controllo del territorio attraverso le telecamere. Durante questo percorso, gli studenti hanno potuto osservare da vicino il funzionamento della macchina amministrativa, scoprendo come sono prese le decisioni e organizzate le attività quotidiane al servizio della comunità.

Non sono mancati momenti di dialogo e collaborazione diretta: i ragazzi hanno posto numerose domande ed espresso curiosità con spirito di cittadinanza attiva. Il loro entusiasmo, unito a un forte senso di responsabilità, ha reso l’incontro molto coinvolgente e significativo, dimostrando quanto è importante dare voce alle nuove generazioni e incoraggiarne la partecipazione democratica alla vita pubblica. Ai ragazzi è stato chiesto di esprimere il loro punto di vista di giovanissimi, su cosa amano e su cosa migliorerebbero di Andora. Riflessioni scritte in forma anonima per avviare il consueto percorso di proposte e progetti da proporre all’Amministrazione.

Il Consiglio dei Ragazzi di Andora è formato dal sindaco Camilla Caruso, dal vice sindaco Gabriel Paonessa e dai consiglieri Alessia Ionela Japa, Alice Marzocca, Andrea Martino, Andrea Vittorio Guardone, Carlotta Salemi, Elina Mariia Unhurian, Filippo Boeri, Ginevra Ronca, Lorenzo Conti Gennaro, Luigi Pitaro, Manuel Volpi, Rares Gabriel Dumitrascu, Riccardo Giordano, Samia El Karraoui, Valentina Giangrande e Valentina Ottonello.