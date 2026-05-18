Andora. Si è conclusa ieri con un’ottima partecipazione di pubblico la 13ª edizione di “Azzurro Pesce d’Autore”, manifestazione che quest’anno ha proposto una formula rinnovata, con gli stand degli espositori lungo la passeggiata per valorizzare ancora di più il legame tra il porto, il lungomare e il centro cittadino.

“Azzurro Pesce d’Autore” ha raccontato l’identità di Andora valorizzando le eccellenze agricole locali e le tradizioni enogastronomiche che rappresentano un patrimonio importante per il Comune.

Molto partecipati i cooking show, grazie alla disponibilità degli chef Luca Francia di Viamare e Viaterra, Luca Bertora di Vignamare, Francesco Bregolin dell’Hotel Ascona, Claudio Londri di ANMI e Simone Peirano del Pozzo, che hanno lasciato per qualche ora le loro cucine per condividere con il pubblico esperienza, tradizione e passione.

Importante anche il contributo dei pescatori del Gal Fish e di Capo Mele Fishing, che hanno raccontato il valore del pesce che popola i nostri mari e il lavoro quotidiano legato alla tradizione marinara del territorio.

Circolo Nautico Andora, Lega Navale Italiana Andora, ANMI, Confraternita dello Stoccafisso, Vivaio Rocchetti, Andora Giovani, Andora Più, Andora Match Race e Sport 7 Diving hanno animato lo spazio street food, i convegni, intrattenimenti e le uscite in mare.

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Ad Andora inizia “Azzurro Pesce d’Autore” 2026

“È questa l’immagine di Andora che vogliamo continuare a promuovere: un comune turistico che sta crescendo e guardando al futuro senza perdere la propria identità – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis- La ciclopedonale ci sta portando nuovi visitatori e l’obiettivo è quello di rendere Andora sempre più attrattiva durante tutto l’anno grazie ai sentieri, a Borgo Castello, alla qualità dei servizi del porto e alle scelte ambientali premiate con la Bandiera Blu”.

“Siamo grati ai partner istituzionali che da sempre ci sostengono, Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Città dell’Olio, FLAG GAC Savonese”- prosegue Demichelis

“Grazie all’Agenzia Immedia di Carlo Ferraro, alla Pro Loco di Andora, al suo presidente Anna Bianco e ai volontari, cuore tecnico e logistico della manifestazione, straordinari nel fronteggiare anche il maltempo del primo giorno e nel riuscire a realizzare al meglio gli obiettivi affidati dall’Amministrazione” – prosegue Demichelis.

“Siamo grati alla Delegazione di Spiaggia e al comandante Piero Desantis, ad AMA e al presidente Fabrizio De Nicola, al direttore del Porto Eugenio Ghiglione e ai suoi collaboratori, ai funzionari, ai tecnici e agli operai comunali che hanno reso possibile la nuova formula dell’evento”

L’Ufficio stampa comunale, con la giornalista Monica Napoletano e Debora Mancin hanno raccontato e presentato la manifestazione anche attraverso i social, i protagonisti della manifestazione.

“Grazie all’Ufficio Turismo, alla Segreteria comunale e ai miei staff Silvia, Laura e Fabio per il supporto all’ organizzazione” – prosegue il sindaco Demichelis- Un ringraziamento finale è stato rivolto ai negozi, ai bar e ai ristoranti che hanno vestito d’Azzurro vetrine e menù e soprattutto alle tantissime persone che hanno partecipato alla manifestazione, affollando la passeggiata e il porto a ogni ora, come mai accaduto nelle edizioni precedenti”.

L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con nuove idee, ulteriori miglioramenti e tante novità”.