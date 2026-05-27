Andora, al via il 64^ Raduno nazionale dei suonatori di campane

Andora. Sabato 30 e domenica 31 maggio Andora ospita il 64° Raduno nazionale dei Suonatori di Campane “Il mare ascolta le campane suonano”. A suonare non saranno solo le campane della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria. Ci saranno infatti campanili mobili che saranno posizionati sul lungomare I nomi tecnici sono Ambrosiano a corda, Ambrosiano a tastiera, Bolognese, Ligure, Marchigiano e Veronese. Ci sarà inoltre un campanile itinerante dei Campanari Città di Bergamo, che percorrerà le vie di Andora. Il campanile itinerante è allestito su un camion: due persone sedute su una comoda panchina posizionata nella parte centrale del mezzo, battendo sulla tastiera eseguiranno un repertorio musicale.

L’evento è organizzato dalla Federazione nazionale Suonatori di Campane con il sostegno del Comune. L’evento gode del patrocinio della Regione, dei Siti Storici Grimaldi di Monaco, della Diocesi di Albenga Imperia, del Comune di Andora e della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria e della collaborazione di Genova Carillons Michele Mantero Aps. Proclamazione ufficiale Unesco.

Il Raduno nazionale sarà un’occasione unica per ascoltare questa tipologia di arte musicale. Hanno aderito una ventina di gruppi provenienti da tutta Italia e anche dall’estero: Ass. Campanari d’Abruzzo – Ass. Campanari Lucchesi – Ass. Gruppo Campanari Tocchi e Rintocchi –Desio – Ass. Suonatori di campane a sistema veronese

Unione Campanari Bolognesi – Gruppi Campanari di Arrone – Federazione Campanari Ambrosiani – Ass. Campanari Città di Bergamo – Ass. Campanari Marchigiani – Gruppo Campanari Padre Stanislao Mattei Bologna – Scampanotadors Furlans Gino Ermacora – Udine – Unione Campanari Valle del Serchio – Campanari “A Fabrica di Santa Maria” – Corsica – Gruppo Campanari Inglesi – Federaz. Campanari Bergamaschi – Campanari SS Fermo e Rustico – Colognola ai Colli (Vr) – Ass. Campanari Liguri – Ass. Genova Carillons Michele Mantero – Campanari Livignasco (Como) – Campanari dell’Irpinia – Fonderia Allanconi Strada.

Sottolinea il sindaco Mauro Demichelis: “Abbiamo accolto con grande piacere l’opportunità di poter organizzare ad Andora il Raduno nazionale dei Suonatori di Campane. Il suono delle campane è da sempre un riferimento per tutte le comunità, non soltanto dal punto di vista religioso. Quelli che una volta erano suoni per annunciare funzioni sacre e chiamare a raccolta la popolazione, oggi sono una vera e propria arte universalmente riconosciuta e per questo riteniamo che si tratterà di una due giorni che verrà sicuramente apprezzata da cittadini e turisti”.

Dice don Stefano Caprile: “È una bella iniziativa. L’aspetto interessante anche dal punto di vista culturale è che saranno rappresentate le diverse forme d’arte con cui si suonano le campane, come quella ligure, la veronese, l’ambrosiana, sia con le campane in movimento, che con le campane ferme, suonate con la tastiera. Tante modalità con cui le diverse regioni d’Italia, le diverse tradizioni locali esprimono il servizio del suono delle campane. Un’arte di recente riconosciuta anche quale patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Una grande opportunità poter accogliere ad Andora suonatori di campane provenienti da tutta Italia, ma anche dall’Inghilterra, dalla Svizzera, dalla Corsica”.

Spiega il Presidente della Federazione nazionale Suonatori di Campane, Eles Belfontali: “L’UNESCO ha dichiarato il suono manuale delle campane patrimonio culturale e immateriale dell’umanità. Per tutti noi suonatori di campane il raduno è un momento importante e siamo felici di far conoscere a un pubblico sempre più vasto questa arte antichissima. Le comunità dei suonatori di campane con impegno, passione e tenacia danno vita a un paesaggio sonoro che riesce sempre a toccare anima e cuore di ogni persona”.

Programma di sabato 30 maggio

10.30 – Parrocchia Cuore Immacolato di Maria – Concerto Campane Campanile (Ass. G. C.)

11.00 – Lungomare – Concerti di Campane (ditta Trebino) e Concerto itinerante per le vie di Andora e frazioni (camion Campanari Città di Bergamo)

13.30 – Piazza Santa Maria – Accoglienza e registrazione

14.30 – Piazza Santa Maria – Saluto delle Autorità e rintocco Campana del Raduno

15.00 – Lungomare – Concerti di Campane

17.30 – Parrocchia Cuore Immacolato di Maria – Concerto di Campane dal Campanile

17.30 – Dal lungomare alla Parrocchia Sfilata con i labari delle Associazioni

18.00 – Parrocchia Cuore Immacolato di Maria – Santa Messa del Raduno

19.15 – Palazzo Tagliaferro (Largo Milano): Assemblea Federazione Nazionale Suonatori di Campane

21.30 – Intrattenimento musicale in piazza Santa Maria

Programma di domenica 31 maggio

8.30 – Piazza Santa Maria – Accoglienza e registrazione

9.30 – Lungomare – Concerti di Campane

10.00 – Parrocchia Cuore Immacolato di Maria – Concerto di Campane dal Campanile

15.30 – Lungomare – Concerti di Campane

19.00 – Parrocchia Cuore Immacolato di Maria – Chiusura del Raduno

Visite guidate al Campanile in orari concordati.