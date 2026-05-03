Ancora un incidente mortale in autostrada: motociclista di 42 anni muore dopo lo scontro con una macchina

Liguria. Ancora un incidente mortale sulle autostrade della nostra regione. Poco dopo mezzanotte e mezza, un motociclista di circa 40 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto sulla A12, tra Sestri Levante e Lavagna, all’interno di una galleria.

Al momento la dinamica è in fase di accertamento: secondo le prime ricostruzioni l’uomo, dopo la caduta forse dovuta ad un contatto con un altro mezzo, sarebbe poi stato poi travolto da una vettura, forse la stessa rimasta coinvolta nell’incidente.

Niente da fare per i soccorsi, arrivati suo posto pochi minuti dopo l’incidente: nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato altro da fare che constatarne il decesso. La tratta autostradale interessata dall’incidente è rimasta chiusa al traffico fino alle 5.30 di questa mattina per consentire tutti i rilievi del caso.

La strage di motociclisti

L’incidente di questa notte è stato preceduto qualche ore prima da un altro incidente mortale avvenuto sull’autostrada A7 Genova Milano nella galleria Dellepiane, all’altezza di San Cipriano, poco dopo le 17 di ieri. Incidente nel quale è morto un ragazzo di 26 anni, motociclista originario di Lecco, in Lombardia.

Il quel caso centauro ha perso il controllo della sua motocicletta ed è caduto a terra dopo essere rimbalzato contro la parete del tunnel. L’auto che era dietro di lui non ha potuto frenare in tempo e lo ha investito. Così secondo i primi rilievi della Polstrada.