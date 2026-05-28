“Amici x Marie” ad Alassio: raccolti oltre 24 mila euro per la piccola Marie Gandolfo

Alassio. Oltre 24 mila euro sono stati raccolti in occasione della serata benefica “Amici x Marie”, svoltasi domenica 17 maggio in Piazza Partigiani ad Alassio. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Amici di Padre Hermann con il patrocinio dell’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio e il supporto di numerose realtà e persone di Alassio e della Riviera, è stata promossa a sostegno della piccola Marie Gandolfo, colpita da una grave malattia, e della sua famiglia, originaria di Alassio e molto benvoluta in città.

Nel dettaglio, l’importo complessivo di 24.255,00 euro è stato raggiunto grazie agli incassi dell’Associazione Amici di Padre Hermann, della Società di Mutuo Soccorso di Moglio, presente con Moglio Revolution, ai proventi raccolti dalla SOAMS di Solva e alla donazione del gruppo “Arancione” della storica Festa dei Colori.

Oltre alla proposta di cibo e bevande, ha contribuito alla piena riuscita della serata anche l’ottima offerta musicale a cura di Baby Tonic, Mvsso, Sunny, Ma Nu!, Tommy Geddo, Ventotto e di Giacomo Aicardi con il suo “Karaoke itinerante”.

L’assessore al Volontariato del Comune di Alassio, Patrizia Mordente, dichiara: “Non avevamo dubbi che il cuore grande di Alassio si sarebbe fatto sentire in occasione di questa causa, con un risultato davvero considerevole che supera anche le nostre aspettative. Un grazie sentito a tutte le persone e le realtà che hanno partecipato in maniera corale a questa iniziativa solidale di grande valore, offrendo un aiuto concreto a questa famiglia che abbracciamo con tutto il nostro affetto e a cui mandiamo il più caro augurio per la piccola Marie”.