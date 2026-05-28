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Elezioni

Alstom Vado Ligure, la Fiom si conferma primo sindacato: due delegati anche per la Fim Cisl

Rinnovo della Rsu sindacale, il segretario Ghiglia (Fiom): "Ora confronto con l'azienda sul nuovo capannone per le attività di manutenzione"

alstom vado

Si è appena concluso lo spoglio delle schede relative al rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria e degli Rls dello stabilimento Alstom Ferroviaria di Vado Ligure.

La Fiom conferma, come da tradizione sindacale nella storica fabbrica vadese, la posizione di primo sindacato: Rsu, 2 delegati vanno alla Fiom, 2 alla Fim e 1 alla Uilm; Rls, 2 delegati alla Fiom e 1 alla Fim. Dei 254 aventi diritto hanno votato in 215, di cui 124 impiegati e 91 operai. Oltre 100 voti sono andati alla Fiom.

“La Fiom conferma il proprio radicamento nello storico stabilimento vadese. In un momento cruciale per il settore ferroviario, per il gruppo e per il sito produttivo, avere dei propri rappresentanti sindacali forti e competenti in Alstom è ancora più importante” afferma il segretario provinciale della Fiom Cristiano Ghiglia.

“Sarà necessario intraprendere un serio e corretto confronto sindacalecon Alstom soprattutto sul territorio e trovare un accordo sulle assunzioni previste per il nuovo capannone della manutenzione: formazione, lavoro stabile e di qualità, oltre a percorsi di stabilizzazioni saranno i nostri principali obiettivi, sempre nel rispetto delle lavoratrici e dei lavoratori, che ringraziamo per la fiducia che ci è stata rinnovata” conclude l’esponente sindacale.

Soddisfazione anche dalla Fim Cisl, con due delegati nella Rsu al pari della Fiom: “Una svolta storica nello stabilimento di Vado Ligure – commenta il responsabile organizzativo Simone Mara -. Un ringraziamento a tutte le lavoratrici ed a tutti i lavoratori che hanno riposto la loro fiducia. Un risultato frutto del lavoro di squadra della Fim Cisl Liguria”.

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