All’asilo Bertolotti di Cairo apre i battenti la sezione Primavera, attiva dal prossimo settembre

Cairo Montenotte. Da settembre anche a Cairo sarà attiva una sezione Primavera dedicata ai bimbi di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Una novità importante nel percorso formativo dei più piccoli che apre le sue porte nei locali dell’asilo “Bertolotti” dove il 25 maggio, alle 17, ci sarà il taglio del nastro ufficiale.

Si tratta di una classe in più in aggiunta alla scuola dell’infanzia paritaria che accoglierà un massimo di venti bambini e per dare il via alle iscrizioni è previsto, il 5 giugno, un open day in cui saranno illustrate le modalità di accesso.

La sezione sarà intitolata a Nilde Bormioli, sorella di Angelo, da cui è nata l’omonima Fondazione che ha reso possibile, tra le molte iniziative, l’arredo di questi spazi realizzati nell’ala dove, fino a pochi mesi fa, era ospitato l’asilo nido, ora trasferito in via Medaglie d’Oro nella nuova sede comunale.

In Valbormida solo l’Istituto comprensivo di Carcare vantava, da quasi vent’anni, la presenza di questo percorso formativo e dal prossimo anno scolastico la Primavera “sboccerà” anche in via Bertolotti 7, a Cairo.