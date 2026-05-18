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Ufficiale

Albissole, prime tre riconferme per l’Eccellenza: avanti con Pastorino, Chiarlone e Moscatelli

Portiere, difensore e esterno sono le prime conferme del gruppo squadra di mister Cattardico

Generico maggio 2026

Il comunicato

Le prime tre conferme per le Albissole 2026/27 arrivano dal reparto difensivo

Oggi presso la sede dello Stadio Faraggiana hanno apposto le firme sul nuovo contratto il Portiere Daniele Pastorino , il difensore centrale Lorenzo Chiarlone e l’esterno Riccardo Moscatelli .

Le Albissole d’eccellenza iniziano a prendere forma e nei prossimi giorni sono attese nuove firme .

Il D.S Andeea Cosentino e il Resp.Tecnico Pasquale Libertone sono al lavoro per chiudere tutto il gruppo squadra il prima possibile .

Buon lavoro a tutti.

Forza Albissole

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