Albissole, altro giro di riconferme: bomber Macagno, Cuka e Dorno proseguiranno in Eccellenza

L’Albissole crede fortemente nella rosa imbattuta di questa straordinaria annata in Promozione. Arrivano infatti ulteriori conferme per la stagione 2026/27 che rivedrà la squadra ceramista battersi nel campionato di Eccellenza.

Spicca tra tutti il nome di Macagno, più volte decisivo durante l’anno e protagonista con 15 reti all’attivo. Seguono i nomi di Cuka e Dorno, con anche quattro giovani di prospettiva classe 2007: Decerchi, D’Aliesio, Amenduni e Damonte.

I comunicati del club:

“Tre conferme importanti arrivano anche oggi dal Faraggiana. Manuele Macagno, Fabian Dorno e Leonidi Cuka saranno ancora a disposizione di mister Cattardico per la Stagione 2026-2027. Tre giocatori di spessore, determinanti in questa stagione per il raggiungimento dell’Eccellenza.

La società augura a tutti i migliori successi sportivi in maglia biancoceleste.

Continuano a ritmo serrato le conferme, è il turno dei 2007 Akira Decerchi, Filippo D’Aliesio, Mattia Amenduni e Daniel Damonte. Tutti e quattro saranno ancora a disposizione di mister Cattardico per la Stagione 2026-2027.

La Società Albissole vi augura i migliori successi sportivi in maglia biancoceleste.