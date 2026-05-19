Albissola Swim Games, è tutto pronto per la manifestazione sportiva tra mare e terra

Albissola. La città è pronta ad accogliere per l’11esima edizione gli “Albissola Swim Games”. L’Osservatorio Nazionale per la tutela del mare Aps, ha organizzato ancora una volta questa giornata di sport per domenica prossima, 24 maggio.

“Una manifestazione sportiva, un evento aggregante di inizio stagione – spiega l’ideatore, Gianni Abbriata – in ambito sportivo turistico, con l’obiettivo di cavalcare il trend dello sport all’aria aperta come consolidato mezzo di promozione del territorio, sensibilizzazione sul tema della valorizzazione della costa e tutela dell’ambiente naturalistico”.

A chi è rivolto? “Destinato a tutti gli sportivi amatoriali con seguito famigliare che approfittano di un weekend lungo per muovere tutta la famiglia per partecipare all’evento sportivo di apertura del nuoto in acque libere passeggiata con i cani, escursionismo ecologico, destagionalizzazione del momento turistico, nicchia nuoto acque libere e apnea. Beneficiari tutte le attività ricettive e commerciali di Albissola Marina , Albissola Superiore”.

L’ONTM in collaborazione con Il Comune di Albissola Marina, Assonautica Savona, Savona Triathlon, Canottieri Sabazia, Nettuno beach club di Albissola Marina, Sporting, Abissi Store, Consorzio Obiettivo spiagge, Comune di Albissola Marina, Regione Liguria, Capitaneria di Porto di Savona, organizza così l’ ormai conosciuta manifestazione sportiva natatoria che apre la stagione delle gare di nuoto in acque libere. Albissola Swim Games.

Miglio Marino di nuoto: “La competizione con distanza storica di un miglio marino 1852 mt con la quale abbiamo iniziato nel 2015 ormai divenuta brand della nostra competizione si svolgerà con partenza e arrivo nell’arenile come indicato nelle planimetrie allegate, con percorso nelle acque antistanti Albissola Marina su un tracciato di 5 boe. Partenza alle ore 10 durata circa 60 minuti” entra nel dettaglio, Abbriata.

Swim & Run: “La competizione molto conosciuta, quest’anno avrà una veste innovativa, ovvero oltre alla parte nuoto , che per motivi di temperature dell’acqua si limiterà a 750 mt, si allargherà anche alla parte di corsa, su una distanza di 5mila metri in un percorso misto sulla Passeggiata degli Artisti e su sabbia , in un’anello da percorrere 3 volte tra la foce del fiume e la Margonara.

La partenza è prevista per le ore 11.15. La kermesse sportivo turistica è fortemente voluta dall’Amministrazione che ci accompagna dal 2015 proprio per la forma professionale dell’organizzazione , che ha ampiamente raggiunto i risultati previsti e superato di anno in anno gli iscritti e gli avventori.

Ci onora il fatto – sottolinea – di essere riusciti in questi anni a mettere insieme turismo, cultura, sport, solidarietà, sostenibilità e socializzazione”.

L’organizzazione si pone come obiettivo la raccolta di fondi destinati ad agevolare la creazione di percorsi a mare, favorire il ripopolamento ittico e la piantumazione di posidonia oceanica. Ritrovo e iscrizioni alle 8 presso i bagni Nettuno.