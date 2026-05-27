Albingaunia, Roberto Ricotta è il nuovo direttore sportivo

Albenga. Lo avevamo preannunciato pochi giorni fa, ora è realtà: Roberto Ricotta ricoprirà la carica di direttore sportivo nell’organigramma dell’Albingaunia. A comunicarlo il club sui propri profili social, che ha riconfermato anche Filippo Licata al fianco dell’ex dirigente del Cisano.

A pochissimi giorni dall’asta del marchio, la realtà riconosciuta dal tifo albenganese come porta voce della scomparsa US Albenga, sta già iniziando a sistemare i propri tasselli.

Tra qualche giorno, se non proprio domani, prevista anche l’ufficialità del nuovo allenatore che siederà sulla panchina bianconera: mister Matteo Cocco.

Il comunicato del club

L’Albingaunia Sport Albenga è lieta di annunciare Roberto Ricotta come nuovo Direttore Sportivo della società. A Roberto il più caloroso benvenuto in bianconero!