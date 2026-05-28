Albenga, sabato 30 maggio la Madonnina dei Fieui di Caruggi

Albenga. Dopo lo straordinario successo del Premio Fionda 2026 a Paolo Ruffini e con i preparativi già in corso per Ottobre De André anche quest’anno i Fieui di caruggi di Albenga confermano il tradizionale appuntamento con la “loro” Madonnina, mai interrotto neppure in tempo di Covid.

Pertanto sabato 30 maggio, a conclusione del mese mariano, renderanno omaggio alla loro protettrice con la Santa Benedizione, impartita dal Parroco don Ivo Raimondo, e recitando la preghiera, da loro stessi composta.

L’appuntamento è subito dopo la Messa vespertina delle 18 in Cattedrale. Un piccolo corteo partirà da Piazza San Michele alla volta di via Medaglie d’Oro (lato fiume Centa) per recarsi davanti all’edicola che ospita appunto la piccola statua raffigurante la Madonna dei caruggi. Tutti sono invitati a partecipare.

“Si tratterà di una cerimonia breve e semplice, ma significativa. Sarà importante – dicono i Fieui – essere presenti per rinnovare, in un momento difficile come quello che stiamo attraversando, la nostra richiesta di aiuto e protezione alla Madonnina dei caruggi”.

Nell’occasione si effettuerà anche una sosta di preghiera innanzi al Sacro Cuore di Gesù, posto sempre in Via Medaglie d’Oro in ricordo della figura di Giacumin Gandolfo, personaggio indimenticabile dello sport e del mondo giovanile albenganese.

Ovviamente, nello stile dei Fieui di caruggi, il sacro si mescolerà al profano e tutto terminerà con un festoso brindisi e rinfresco cui la popolazione è invitata a partecipare.