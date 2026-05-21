Albenga Runners protagonista nel weekend: Liliana De Ferrari ai Mondiali Master di Maratona di Cape Town

Albenga. Sarà un fine settimana di grande sport ed emozioni per gli Albenga Runners, che domenica 24 maggio saranno rappresentati su due palcoscenici di assoluto prestigio, tra Sudafrica e Italia, con atleti pronti a sfidare se stessi in gare leggendarie.

I riflettori saranno puntati soprattutto su Liliana De Ferrari, classe 1964, che prenderà il via ai Campionati Mondiali Master di Maratona a Cape Town. La Sanlam Cape Town Marathon vedrà quest’anno al via 27.000 maratoneti.

Un traguardo prestigioso e tutt’altro che scontato: alla rassegna iridata si accede infatti soltanto ottenendo specifici tempi di qualificazione, risultato che conferma il valore tecnico e la straordinaria continuità dell’atleta ingauna.

Liliana arriva all’appuntamento mondiale dopo mesi di preparazione intensa e mirata, affrontata con grande determinazione e sacrificio. Le sensazioni della vigilia sono positive e la portacolori degli Albenga Runners si presenta al via in grande forma, pronta a vivere un’esperienza unica confrontandosi con le migliori maratonete master provenienti da tutto il mondo.

Ma il weekend avrà anche una bellissima curiosità familiare tutta da raccontare. Nella stessa giornata infatti il figlio di Liliana, Nicola Piccardo, sarà impegnato nella storica 100 km del Passatore insieme ai compagni di squadra Davide Giribaldi, Federico Capetta e Silvia Vaghini.

La 100 km del Passatore, con partenza da Faenza e arrivo a Firenze dopo 100 chilometri, è una delle ultramaratone più iconiche e dure del panorama internazionale. Un viaggio epico tra giorno e notte, fatica e resistenza, che ogni anno richiama migliaia di runners da tutta Italia e dall’estero.

Non sarà però l’unico legame familiare a caratterizzare il weekend degli Albenga Runners. Ad Imperia, nell’ultima tappa della manifestazione Imperia a Tappe, saranno infatti al via anche Maurizio Valente e la figlia Carlotta Valente, impegnati nella gara sui 10 chilometri. Un’altra immagine bellissima di sport condiviso in famiglia, simbolo di una passione che unisce generazioni diverse sotto gli stessi colori.

Dal mondiale di Cape Town alle strade del Passatore, fino alla Riviera ligure, sarà quindi una domenica intensa e ricca di significati per gli Albenga Runners, capaci ancora una volta di portare entusiasmo, passione e spirito di squadra in competizioni di grande prestigio.