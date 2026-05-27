Albenga piange Guglielmo “Willy” Olivero, storico giornalista sportivo

Albenga. Albenga dice addio a Guglielmo “Willy” Oliviero, volto conosciuto e stimato del giornalismo sportivo del territorio. Willy si è spento nella sua abitazione questa mattina alle 8.30. Sul posto l’auto medica del 118 e la Croce Bianca che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Per anni aveva collaborato come giornalista sportivo con La Stampa, raccontando con passione e competenza il calcio e lo sport locale, diventando un punto di riferimento per tanti appassionati. Successivamente aveva intrapreso anche alcune collaborazioni con Lokkio.

Figlio unico, negli ultimi anni aveva vissuto con grande sofferenza la perdita dei genitori, un dolore che lo aveva profondamente segnato e portato lentamente a chiudersi in se stesso.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione ad Albenga, dove in tanti lo ricordano con affetto per la sua sensibilità, la sua ironia e il legame autentico con il mondo dello sport e della città. Lascia nello sconforto l’amica Marinella e i numerosi amici che gli hanno voluto bene nel corso degli anni.

Il messaggio di cordoglio del Comune di Albenga: “La notizia della scomparsa di Guglielmo “Willy” Oliviero ci ha colpiti e toccati profondamente, lasciando l’intera comunità cittadina in un momento di sincero lutto e profonda tristezza. Willy era una persona conosciuta e stimata, che attraverso il suo lavoro di giornalista sportivo ha raccontato con passione, competenza e autentico amore il mondo dello sport locale, contribuendo a valorizzare realtà, atleti e società del nostro territorio”.

“Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di confrontarci con lui in diverse occasioni, sia per la sua attività professionale sia per le idee e i progetti che aveva in mente di realizzare nell’ambito sportivo. In queste ore il pensiero dell’Amministrazione Comunale va a tutti coloro che gli hanno voluto bene e che oggi ne piangono la perdita. Di Willy conserveremo il ricordo di una persona sensibile, appassionata e profondamente legata ad Albenga. A nome dell’intera Amministrazione Comunale esprimiamo le nostre più sentite condoglianze agli amici e a quanti gli sono stati vicini nel corso della sua vita”.