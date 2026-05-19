Albenga, l’Unitre chiude l’anno accademico con la consegna dei Sigilli e i “Lunedì culturali” estivi

Albenga. Sabato 23 maggio, alle 16.40, presso il Chiostro Ester Siccardi in viale Martiri, si terrà la cerimonia di consegna dei Sigilli Accademici a conclusione dell’anno accademico 2025-2026 dell’Unitre Comprensoriale Ingauna.

In caso di maltempo, la cerimonia si svolgerà nella sede dell’Unitre, al terzo piano di Palazzo Oddo, in via Roma 58.

La giornata che segna la conclusione dell’anno per gli studenti dell’Università delle Tre Età di Albenga inizierà già al mattino con l’inaugurazione, alle ore 10, sempre presso il Chiostro Ester Siccardi, della mostra dei laboratori creativi, visitabile per l’intera giornata.

Nel pomeriggio, alle ore 16.40, si terrà l’incontro con i docenti: il presidente Claudio Almanzi consegnerà loro il sigillo accademico.

Dopo la chiusura dei corsi, l’Unitre ingauna organizzerà la tradizionale gita sociale di fine anno, prevista per il 25 maggio, con destinazione la città francese di Nizza.

Nel corso dell’anno l’Unitre Comprensoriale Ingauna ha proposto 70 corsi e svolto oltre 2.000 ore tra lezioni e conferenze. Conta più di 600 membri tra iscritti e volontari e oltre 100 docenti tra insegnanti e conferenzieri.

Importante anche l’impegno nel volontariato: sono state infatti svolte circa 400 ore di attività presso la Biblioteca Civica “Simonetta Comanedi” di Albenga.

Grazie al lavoro di tante persone entusiaste, ai rapporti di collaborazione con le amministrazioni e con le associazioni del territorio, l’Unitre rappresenta oggi una realtà consolidata e attiva nel patrimonio culturale e sociale del comprensorio ingauno. Nel corso degli anni ha promosso iniziative culturali, attività ricreative e solidali di qualità, diventando una risorsa preziosa non solo per i soci e gli amici che ne fanno parte, ma per l’intera cittadinanza.

Anche quest’anno, durante l’estate, torneranno i “Lunedì culturali” in piazza Trincheri, sempre alle ore 21.

Questo il programma: 15 giugno – Stefania Erba “Una nuova disciplina per mantenersi in forma ed in salute”; 22 giugno – Santo Vruna “Il magico mondo della liuteria”; 29 giugno – Giorgio Cangiano “Giustizia, legalità e fiducia nelle istituzioni”; 13 luglio, ore 20.30 – Ariel Dello Strologo “Il Medioriente tra realtà di guerra e speranze di pace”

In caso di pioggia, gli incontri si terranno presso la sede Unitre di Palazzo Oddo, in via Roma 58.