Albenga, grande partecipazione per la presentazione del romanzo “La Capofamiglia” di Mary Caridi

Albenga. In una calda giornata dal clima tipicamente estivo, il Chiostro Ester Siccardi di Albenga ha ospitato un pubblico numeroso e attento per la presentazione del romanzo “La capofamiglia”, edito da VersoAltrove e scritto dalla giornalista Mary Caridi. Un appuntamento che arriva dopo l’intervista dell’autrice al TG3 Rai regionale e la recente partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino.

L’evento è stato introdotto da Marisa Scola dell’Associazione Vecchia Albenga, che ha presentato la giornalista Maria Gramaglia, protagonista del dialogo con l’autrice. I momenti salienti dell’incontro sono stati accompagnati dalle letture di Simonetta Pozzi, con accompagnamento musicale alla chitarra di Enzo Caridi.

Nel corso dell’incontro, attraverso domande e approfondimenti, sono stati affrontati i temi centrali del libro, la sua genesi e il contesto storico e sociale che attraversa il romanzo. Il pubblico ha seguito con attenzione il confronto, partecipando con interesse ai passaggi dedicati ai personaggi, alle dinamiche familiari e alle riflessioni proposte dall’opera.

Tra il folto pubblico in platea, che contava anche molti amici di vecchia data dell’autrice, l’intervento del sindaco Riccardo Tomatis ha racchiuso l’apprezzamento per un’opera che sta attirando l’attenzione dei lettori attraverso il passaparola e le recensioni spontanee, svelando un volto nuovo di Mary Caridi a chi la conosceva principalmente per la sua attività giornalistica: “Sono rimasto veramente molto, molto favorevolmente stupito. Questo libro ha tantissime caratteristiche: intanto ha avuto la capacità di rallentare i tempi della vita, perché io credo che la letteratura abbia questa possibilità di rendere più veloci i tempi della vita o rallentarli. Lei è riuscita a rallentarli per approfondirli, per descrivere tutti quei dettagli, quegli aspetti che spesso oggi noi non riusciamo più a cogliere, e lei li ha sottolineati e li ha evidenziati.

Durante la presentazione è stato giustamente analizzato il contesto storico e sociale di quel periodo, il significato profondo di questo romanzo, soffermandosi sull’inizio e sulla fine. Ma io ritengo che questo sia un libro che si può leggere anche a caso: si può aprire e leggere casualmente una pagina o un capitolo, mantenendo la stessa efficacia e la stessa importanza di una lettura progressiva, perché ogni pagina ti dà e ti trasmette qualcosa.

Quando i romanzi si leggono velocemente solo per arrivare alla fine e vedere come va a finire, per me è la morte della letteratura. Per me questo è uno dei più grandi difetti. Questo libro, invece, fa il contrario: è importante come finisce, ma è altrettanto importante approfondire ogni singola pagina. Ed è proprio l’autrice a guidarci in questo; noi diventiamo fruitori di questi momenti e di queste riflessioni. Tant’è vero che l’opera potrebbe essere letta anche al contrario e non perderebbe nulla della sua efficacia e della sua sensibilità. Complimenti davvero, è un’opera di grande valore. Brava Mary!”